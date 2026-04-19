Pevač Ljuba Perućica gostovao je u emisiji Lee Kiš, gde je otvoreno govorio o dešavanjima iz svog privatnog života. Iako je stiglo proleće i mnogi već razmišljaju o formi, on je priznao da je u prethodnom periodu sebi dao oduška i nije mnogo mario za režim ishrane.

Opustio se

Voditeljka ga je tokom razgovora praktično stavila u nezgodnu poziciju, pa je pevač na kraju morao da bude iskren o svojoj kilaži i problemu sa kojim se suočava.

- Mi sad o toj kilaži ne razmišljamo nešto dugo i onda, opustio sam se potpuno, lepo mi je - iskreno je priznao Ljuba.

Ipak, Lea Kiš ga je u jednom trenutku potpuno „pročitala“ i direktno upitala da li ima izlete kada je reč o hrani, slikovito dodajući:

- Otvoriš frižider i pojedeš tortu? - pitala je Lea.

Pevač nije pokušavao da se izvlači, već je uz osmeh priznao da je to tačno, kratko poručivši: "Bukvalno!"

Perućica je zatim otkrio da se u poslednjem periodu posvetio autorskom radu i pisanju novih pesama, ali je usput priznao i da je uspeo da se našali na račun svog bliskog prijatelja i kolege, pevača Uroša Živkovića.

- Pre neki dan sam počeo da pišem strava pesmu za mog druga Uroša Živkovića, ali je toliko dobra da sam je ostavio sebi - kroz smeh je ispričao Ljuba.

Na ovu njegovu „izdaju“, Uroš mu, očekivano, nije ostao dužan, pa mu je kroz dozu ironije uzvratio kratko: „E, baš ti hvala“.

"Ništa više od Boga ne tražim"

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

"Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svi troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim", rekao je on nakon rođenja ćerke.

Ljuba o lošim komentarima na račun njegove supruge

Perućica se osvrnuo i na loše komentare koje prate njegovu suprugu Katarinu.

- Komentarišu nju zato što bi sve to oni voleli da budu. Moja Kaća je vrlo jaka i samostalna žena. Ona je jedan car, moja okolina je mnogo voli. Ona se prva popne na sto, voli da putuje, voli da popije, da proslavi, voli da pomogne. Prvo gotive nju, pa mene. Jesam tradicionalan na neki način, ali sa druge strane volim da mi žena izgleda dobro i atraktivno, da se ona dobro oseća u svojoj koži. Nekada je i forsiram da skrati suknju, na primer. Slavili smo njen rođendan nedavno, oduševljen sam bio kad sam je video, kako izgleda kao bomba. Ja nemam taj problem, bitno mi je da je ona srećna i da se oseća dobro. Mi se stvarno volimo - govorio je pevač.

