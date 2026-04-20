Nakon razvoda od Harisa Džinovića, Melina Džinović ponovo je izgovorila sudbonosno „da“, ovog puta bogatom engleskom biznismenu Džefriju Polu Arnoldu Deju. Njihova raskošna svadba, organizovana na dve ekskluzivne lokacije, i dalje je tema o kojoj se priča. Novi bračni par planira da živi u luksuznom stanu vrednom čak 10 miliona evra.

Foto: Profimedia

Melina je i tokom braka sa Harisom uživala u visokom životnom standardu, njihova vila na Senjaku važila je za jednu od najlepših i procenjena je na približno 10 miliona evra.

Pevač Haris Džinović se 2021. godine sa porodicom uselio u vili na Senjaku koju je gradio od 2017. godine.

U ovaj objekat je, kako se pisalo, uložio oko 2 miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je i pevač pričao javno.

U dvorištu kuće nalazi se ogroman bazen, u čijoj blizini je smešten vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta. U posebnom delu kuće, sa ozvučenjem kako zaslužuje pevač ovakvog glasa je muzički studio.

Tu je i ogromna terasa na kojoj je ćerka Đina često volela da vežba pre nego što se odselila iz Srbije, a kako je pokazala jednom prilikom, vila ima i zlatni lift.

Melina upala u kuću, Haris je prijavio

Podsetimo, Melina Džinović je u aprilu 2024. godine upala u kuću na Senjaku, u kojoj je Haris živeo sa decom - sinom Kanom i ćerkom Đinom, nakon čega je nastala prava drama.

- Melina je upala u kuću, napala me je verbalno, nije fizički! Ona mi je rekla da ima pravo da uđe, a ja sam odmah pozvao policiju. Ne mora ona mene da napadne fizički, mnogo gore je psihički, verbalno! - kazao je Haris tada o incidentu.

- Ja sam ne znam razlog zašto je došla večeras. Pokušavam, evo, sa policijom sve vreme da saznam razlog - dodao je tada Džinović za "Blic".