Slušaj vest

Modna kreatorka Melina Džinović nedavno je izgovorila sudbonosno „da“ bogatom biznismenu Džefriju Polu Arnoldu Deju u Monaku, dok je slavlje potom nastavljeno u Italiji.

Foto: Dragana Udovičić

Ipak, manje je poznato da je jedan od ključnih životnih preokreta napravila još ranije — kada se udala za Harisa Džinović. Kao apsolventkinja, tada je odlučila da prekine studije i posveti se braku sa poznatim pevačem.

Melina Galić rođena je 1982. godine u Bihaću, da bi se njena porodica kasnije preselila u Zagreb, gde je uspešno završila osnovnu i srednju školu. Buduća dizajnerka važila je za sjajnog studenta kada je upisala odsek engleskog jezika i lingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu

Ispite je u početku polagala sa neverovatnom lakoćom i sve je išlo po planu do 2002. godine, kada je postala apsolvent.

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović zna kako da skrene pažnju na sebe Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Shutterstock, ATAIMAGES

Prekinula školovanje zbog udaje

A onda se sve promenilo! Pred sam kraj studija, Melina donosi šokantnu odluku da prekine školovanje kako bi se udala za dve decenije starijeg pevača Harisa Džinovića.

Ovaj njen potez izazvao je pravi potres u njenoj porodici. Kako je Melina jednom prilikom istakla, njeni roditelji se nikako nisu slagali sa njenom odlukom da napusti fakultet. Njeni najbliži ovo joj nikada nisu potpuno oprostili, a majčin stav je bio izričit:

- Ja sam posao kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet meni je to bilo pravo vreme. Moja deca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mestu. Ja sam ostavila fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala "Moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš", ali ja nisam. To nije moj savet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi celi život - rekla je ona pre nekoliko godina u Magazin In.

Melina je nedugo nakon udaje pokrenula svoj modni brend koji joj je doneo ogromnu popularnost i slavu. Ubrzo su njene kreacije počele da nose ne samo domaće, već i brojne svetske zvezde.

Dok je njihov brak trajao, Melina i Haris su sa decom živeli na luksuznoj relaciji Beograd – Pariz – Štutgart.

1/6 Vidi galeriju Melina Džinović Foto: Drgan Kadić, Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Prvo Harisovo oglašavanje o Melininoj svadbi sa britanskim milionerom

Haris je odlučio da prekine ćutanje i brutalnim rečima jednom za svagda stavi tačku na svaku priču o njoj.

Pevač, kojem je nakon svega najveća podrška i oslonac sin Kan, ističe da ga dešavanja u Melininom životu apsolutno ne dotiču.

„Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno”, odsečno je rekao Haris, a onda je usledio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

„Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa”, surov je bio Džinović.

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Kurir, Kurir Televizija, Saša Leteći

Melina dala otkaz članu obezbeđenja

Podsetimo, Melina Galić dala je otkaz čoveku kojeg je unajmila kao obezbeđenje.

On je ničim izazvan uspeo da napravi dramu ispred opštine u Monaku gde je kreatorka potpisala da postaje zakonita supruga biznismena. Ovaj muškarac je po svemu sudeći, previše ozbiljno shvatio svoj posao.

Naime, tokom dolaska mladenaca, dok smo profesionalno beležili kadrove obezbeđenje je resilo da da pokaže zavidan nivo predanosti i fizičke spremnosti. Umesto diskretnog držanja distance, kako to obično biva na ovakvim događajima, on je doslovno skakao ispred kamera, širio ruke, pravio „živi štit“ i u nekoliko navrata potpuno zaklanjao mladence.