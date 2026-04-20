Modna kreatorka Melina Džinović nedavno je izgovorila sudbonosno „da“ bogatom biznismenu Džefriju Polu Arnoldu Deju u Monaku, dok je slavlje potom nastavljeno u Italiji.

Ipak, manje je poznato da je jedan od ključnih životnih preokreta napravila još ranije — kada se udala za Harisa Džinović. Kao apsolventkinja, tada je odlučila da prekine studije i posveti se braku sa poznatim pevačem.

Melina Galić rođena je 1982. godine u Bihaću, da bi se njena porodica kasnije preselila u Zagreb, gde je uspešno završila osnovnu i srednju školu. Buduća dizajnerka važila je za sjajnog studenta kada je upisala odsek engleskog jezika i lingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu

Ispite je u početku polagala sa neverovatnom lakoćom i sve je išlo po planu do 2002. godine, kada je postala apsolvent.

A onda se sve promenilo! Pred sam kraj studija, Melina donosi šokantnu odluku da prekine školovanje kako bi se udala za dve decenije starijeg pevača Harisa Džinovića.

Ovaj njen potez izazvao je pravi potres u njenoj porodici. Kako je Melina jednom prilikom istakla, njeni roditelji se nikako nisu slagali sa njenom odlukom da napusti fakultet. Njeni najbliži ovo joj nikada nisu potpuno oprostili, a majčin stav je bio izričit:

- Ja sam posao kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet meni je to bilo pravo vreme. Moja deca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mestu. Ja sam ostavila fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala "Moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš", ali ja nisam. To nije moj savet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi celi život - rekla je ona pre nekoliko godina u Magazin In.

Melina je nedugo nakon udaje pokrenula svoj modni brend koji joj je doneo ogromnu popularnost i slavu. Ubrzo su njene kreacije počele da nose ne samo domaće, već i brojne svetske zvezde.

Dok je njihov brak trajao, Melina i Haris su sa decom živeli na luksuznoj relaciji Beograd – Pariz – Štutgart.

Prvo Harisovo oglašavanje o Melininoj svadbi sa britanskim milionerom

Haris je odlučio da prekine ćutanje i brutalnim rečima jednom za svagda stavi tačku na svaku priču o njoj.

Pevač, kojem je nakon svega najveća podrška i oslonac sin Kan, ističe da ga dešavanja u Melininom životu apsolutno ne dotiču.

„Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno”, odsečno je rekao Haris, a onda je usledio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

„Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa”, surov je bio Džinović.

Melina dala otkaz članu obezbeđenja

Podsetimo, Melina Galić dala je otkaz čoveku kojeg je unajmila kao obezbeđenje.

On je ničim izazvan uspeo da napravi dramu ispred opštine u Monaku gde je kreatorka potpisala da postaje zakonita supruga biznismena. Ovaj muškarac je po svemu sudeći, previše ozbiljno shvatio svoj posao.

Naime, tokom dolaska mladenaca, dok smo profesionalno beležili kadrove obezbeđenje je resilo da da pokaže zavidan nivo predanosti i fizičke spremnosti. Umesto diskretnog držanja distance, kako to obično biva na ovakvim događajima, on je doslovno skakao ispred kamera, širio ruke, pravio „živi štit“ i u nekoliko navrata potpuno zaklanjao mladence.

Ne propustiteStarsNAPUSTILA LUKSUZNU VILU I POBEGLA U MONAKO! Melina Džinović ostavila sve i preselila se u stan od 10 MILIONA EVRA
798.jpg
Stars(VIDEO) MELINU MUŽ MILIONER GAĐAO PEŠKIROM! Evo šta su mladenci radili na jahti od 10 miliona evra nakon svadbenog slavlja!
Melina Sa muzem.jpg
Stars"DA JA NISAM DŽINOVIĆ, NIŠTA TO NE BI BILO GLAMUROZNO..." Haris o Melininoj svadbi sa milionerom: Evo da li ima poruku za nju
Melina Džinović Haris Džinović
Stars"VIŠE NE IDEM U BOSNU" Melina prelomila! Njene reči o mladosti i rodnom Bihaću ostavljaju bez teksta: Mladost mi se rano završila...
Portofino večanje Melina Galić
Stars(FOTO) SLAVLJE SE NASTAVILO NA JAHTI OD 10 MILIONA: Melina nazdravlja šampanjcem, a pored nje dve drugarice: Mlada i dalje u venčanici
IMG_2826.jpg
StarsSVI DETALJI VENČANJA MELINE I BRITANSKOG MILIONERA: Od skromnog smeštaja u Monte Karlu do preskupog hotela u Portofinu: Mlada se krila i cepala žestinu na jahti
Melina Džinović Gali Venčanje Svadba milioner.jpg
Stars"PA ONA NIJE JEDINA" MELININ MILIONER IMA JOŠ JEDNU ŽENU? Šok fotografija napravila haos
113.jpg

Helikopter sa kojim će Melina Džinović sa mužem otići u Italiju na proslavu venčanja