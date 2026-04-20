Sada je na društvenim mrežama isplivao video još iz 2018. godine, kada je Milan uživajući u svojoj kadi se snimao i u svojoj verziji ponovio scenu iz filma "Scarface", a u ruci je držao tompus. Snimak je i tada izazvao lavinu komentarima, a sada je ponovo počeo da kruži mrežama.

"Miki Montana", "Oplakah", "Srpski Van Dam", neki su od komentara koji se mogu naći ispod originalnog snimka iz 2018.

Ishrana Milana Kalinića

Podsetimo, Milan Kalinić pored treninga, izuzetno vodi računa i o ishrani kako bi postigao željene rezultate.

- Ishrana je mnogo bitna u svemu ovome što radim. Često ne stignem sam da spremim i zato imam par mesta koja prave tačno ono što mi treba - napisao je on na Instagramu jednom prilikom.

Iako bi mnogi pomislili da je njegov jelovnik baziran na mesu i jajima, on je iznenadio sve kad je rekao da ima veganski način ishrane.

Voditelj zapravo svakodnevno propagira biljnu hranu za koju tvrdi da je savršena jer ga sprečava da dobije dodatnu nepotrebnu masu.

Kada posećuje restorane, Milanov izbor je jedno specifično visoko proteinsko jelo: organsko crno sočivo uvijeno u bezglutensku tortilju od badema, uz marinirani crveni kupus i specijalni preliv napravljen od indijskog oraha i organske kurkume.

Pored ovog glavnog obroka, za koji kaže da je prost kao pasulj, voditelj je oduševio pratioce podelivši i tajne veganske recepte za šejkove koje redovno konzumira pre i posle napornih treninga. Obožavaoci su ga odmah zatrpali pozitivnim komentarima i porukama podrške, pozdravljajući njegov prelazak na biljnu ishranu i moleći ga da nastavi sa deljenjem ovakvih saveta.

Uz ovakav trud i neverovatnu disciplinu, jasno je zašto rezultati ne izostaju.