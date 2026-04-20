Slušaj vest

Pevač Haris Džinović vlasnik je jedne od najluksuznijih kuća u Beogradu, smeštene na Senjaku, čija se vrednost procenjuje na oko 2 miliona evra.

Foto: Roberta Frančula

Ova impresivna nekretnina prostire se na više od 930 kvadratnih metara. Gradnja je započeta 2017. godine sa idejom da postane porodični dom. Poznati pevač je veliku pažnju posvetio svakom detalju, pa je u više navrata menjao planove i čak rušio već podignute delove, sve dok kuća nije dobila oblik kakav je u potpunosti zamišljao.

Pevač i njegova porodica su se uselili 2021. godine, a nakon nedavnog razvoda od Meline Džinović, Haris Džinović danas u ovom domu boravi sa sinom Kanom i ćerkom Đinom.

Podovi od čistog mermera

Unutrašnjost vile predstavlja suvi luksuz na svakom koraku, sa podovima od čistog mermera, brojnim staklenim detaljima i pažljivo dizajniranim svetlom koje krasi svaki ćošak.

S obzirom na to da je godinama živeo u Francuskoj, gde je nekada držao i svoj restoran, Haris je zahvaljujući svom prefinjenom ukusu unapred odlučio da pojedine komade nameštaja za njemu bitne kutke poruči direktno iz Pariza. Ova kuća komotno može da parira svim svetskim vilama koje krase stranice magazina o nekretninama.

1/7 Vidi galeriju U OVU VILU OD 2 MILIONA € UPALA JE MELINA! Haris Džinović je gradio 4 godine, sve pršti od LUKSUZA, za džakuzi iskeširao 7.000 €! Foto: Kurir

Na krovu vile bazen

Kada su u pitanju prateći sadržaji, ova vila nudi neverovatan komfor.

Na krovu kuće se nalazi bazen, koji je porodici najprimamljiviji u letnjim danima. Pored toga, vila raspolaže spa centrom i teretanom.

Posebnu pažnju privlači i bogati vinski podrum u kome se čuvaju vina iz različitih krajeva sveta, a najviše iz Francuske, usled vremena koje je porodica provela živeći u Parizu i Kanu. Pored svega ovoga, pevač se u kući posebno diči svojim muzičkim studijom, koji predstavlja njegov lični kutak.

Haris o Melini i udaji

Inače, Melina Džinović se udala za sedamdesetogodišnjeg britanskog milionera u Monaku, a gala slavlje je napravljeno u Portofinu.

Melina uživa u novom braku sa bogatim Englezom, njen bivši suprug, legendarni pevač Haris Džinović, sa kojim je u braku provela deset, a u ljubavi više od dvadeset godina, ne krije da je njen život apsolutno ne zanima.

1/5 Vidi galeriju Melina Galić se snašla u životu Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Shutterstock, ATAIMAGES

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Može da se uda, da se ubije, štagod hoće... šta mene briga , surov je bio Haris za domaće medije.

