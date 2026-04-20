Slušaj vest

Pevačica Ivana Šašić nedavno je izazvala veliku pažnju javnosti komentarima o razvodu Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović.

Foto: Nemanja Nikolić

Tom prilikom je bez ustručavanja iznela stav da su navodne afere mogle imati ključnu ulogu u krahu njihovog braka.

"Svi smo mi znali da Melina tamo negde švrlja i da tome mora doći kraj", izjavila je Ivana Šašić tada za Grandonline i dodala da su, kada su u pitanju Haris Džinović i Melina Džinović, svi zapravo očekivali da će se ovo desiti. Pevačica je dodala: "Da se ne lažemo, to je javna tajna".

Nakon što je napustila porodičnu vilu na Senjaku, poznata modna kreatorka je otpočela potpuno novi život i udala se za milionera u Monaku.

Oglasio se Haris Džinović

Dok Melina uživa u novom braku sa bogatim Englezom, njen bivši suprug, Haris Džinović, sa kojim je u braku provela deset, a u ljubavi više od dvadeset godina, se oglasio tim povodom.

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Može da se uda, da se ubije, štagod hoće... šta mene briga , surov je bio Haris za domaće medije.

1/5 Vidi galeriju Muzičar uživa u letu Foto: Filip Petrović, Kurir, Marko Karović

Vesna Đogani tvrdi da je Melina varala Harisa

Budući da je Vesna Đogani prva javno pričala o tome da je Melina prevarila Harisa, otkrila je šta misli o svadbi.

- Žena se udala, pustite je da uživa. Srećno mladencima, neka su živi i zdravi. Mislim sve lepo o venčanju, sve mi je super. Njena sreća i želja - rekla je Vesna.

1/5 Vidi galeriju Vesna Đogani Foto: ATAIMAGES, Printscreen Pink, ATA images

Đina se upoznala sa milionerom

Naime, dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav. Đina održava veoma blizak odnos sa Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos sa njenim novim suprugom milionerom. Svi zajedno su nedavno uživali na ručku, gde su se Đina i engleski biznismen odlično uklopili i sprijateljili.

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović Foto: Profimedia, Shutterstock, Profimedia, ATAIMAGES, ATA Images / Antonio Ahel

Kan nije zainteresovan

Podsetimo, u jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.