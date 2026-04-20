Miša Mijatović jedan je od od najuspešnijih jugoslovenskih i srpskih kompozitora sa više od 1.200 pesama i oko trideset instrumentala.

Na estradi gotovo da ne postoji muzička zvezda sa kojom Miša nije sarađivao, i i ako se o njegovom radu mnogo znalo, privatni život je čuvao za sebe. Sada, je u jednom intervjuu govorio o svemu.

Miša je otkrio da su njegovu suprugu roditelji čak tukli zbog veze sa njim.

- Prvu kafu sam popio od svoje žene Milijane. Za to jedno popodne 5,6 kafa sam popio, nije mi prijalo ništa, ali tako smo se mi upoznali. Može da se kaže da je to bila ljubav na prvi pogled. Odmah posle toga dok je ona išla u 4. godinu srednju školu, ali jedno pola godine tajno zbog njenih roditelja, branili su joj jer sam bio harmonikaš. Ja sam imao 22, ona 18. Dobila je par puta i batine, kad sam je dovozio kući. Nisam se sviđao njenom ocu. Tukli su je što je imala uopšte dečka, a ide u školu - rekao je u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji.

Sa Šabanom Šaulićem bio veliki prijatelj

Kompozitor je u ovom intervjuu govorio i o poslednjim danima koje je proveo sa Šabanom Šaulićem.

- Nisam verovao kada mi je prijatelj javio za nesreću. Rekao sam: "Daj, beži! Šabana sahranjuju već 10 puta. Nema šanse". Međutim, čovek je proverio, a kanije sam video vesti na portalima. Bio sam šokiran! Iz Kraljeva sam odmah došao u Beograd, otišao kod njegove supruge Goce. Ne pamtim da je posle Titove smrti u državi bila veća žalost nego sad za Šaletom - rekao je Miša Mijatović tada.

- Imao je predosećaj da će se nešto desiti jer je bio drugačiji. Imao je neke priče i ambicije koje nisu ličile na njega, u smislu "Daj, uradite mi pesmu, daj da snimim nešto". To ne liči na njega jer smo uvek mi njega terali i jurili da uđe u studio - dodao je Miša.

- Jedno veče smo sedeli u kafani. Pričao je neke stvari koje su na neki način govorile o nečemu da će se desiti. Na primer, otkazivanje, zakazivanje aerodroma i slično. Najviše mi je zaparalo uši to što je zajedničkom prijatelju rekao: "E, kad budem umro, hoću da mi pevate treću strofu ove sevdalinke. Ako me nadživite, učinite mi to", i čitao je reči iz telefona. Setili smo se toga tek za vreme sahrane. Sutradan smo otišli na njegov grob i odsvirali smo mu to za dušu - zaključio je Mijatović.

Saša Popović je hteo da izbaci Priju iz Granda

U jednoj sezoni u kojoj se takmičila Aleksandra Prijović, Miša Mijatović bio je član žirija zajedno sa Stevom Simeunovićem i Draganom Stojkovićem Bosancem.

Tada je, kaže, prilikom odlučivanja o prolasku u sledeći krug, pokojni Saša Popović tražio je tada da Prijovićka bude izbačena iz takmičenja. Pitali smo Mišu Mijatovića da nam objasni o čemu se radi:

– U toj prvoj postavi žirija bili smo Bosanac, Steva i ja. Steva Simeunović je kompozitor i vrhunski čovek i muzičar. Bosanac je takođe jedan od najboljih, po mom mišljenju, producenata i harmonikaša, da ne pričam i aranžera i kompozitora. Pokojni Saša Popović izabrao je nas trojicu da budemo u žiriju. Mi smo tada odlučivali o svemu. Davale su se ocene, kao na Evroviziji. Niko nije mogao da poveruje da će ona tako brzo postati tolika zvezda. To se događa jednom u sto godina. To se nije desilo ni Breni, ni Čoliću, ni mnogim drugim velikim zvezdama da tako naglo eksplodiraju. Odličan je pevač, tu nema spora. Samo kažem da se to dogodilo na način koji se veoma retko dešava, možda čak nikad. Odmah sam čuo da ima trilere, da je talentovana, čak i pretalentovana. Pevala je vrhunski. Tada je ona bila moja favoritkinja. Najbolja. Mi smo nju hvalili i davali joj sve dvanaestice, ona je bila jedina. I Saša se složio sa nama, ne mogu da grešim dušu.