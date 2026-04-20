Pevač Haris Džinović oglasio se za domaće medije i prokomentarisao venčanje bivše supruge Melina Džinović sa britanskim milionerom Džefrijem Polom Arnoldom Dejem.

On je tom prilikom poručio da ga Melina više ne zanima i da je nakon razvoda fokus potpuno prebacio na porodicu, pre svega na sina Kana, koji živi sa njim.

U izjavi je pomenuo samo jedno dete, što je u javnosti izazvalo dodatnu pažnju i brojne komentare, s obzirom na to da je njihova ćerka Đina Džinović prisustvovala majčinom venčanju.

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet", rekao je on za domaće medije.

Kan nije zainteresovan

Podsetimo, u jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

 Đina se upoznala sa milionerom

Naime, dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav. Đina održava veoma blizak odnos sa Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos sa njenim novim suprugom milionerom. Svi zajedno su nedavno uživali na ručku, gde su se Đina i engleski biznismen odlično uklopili i sprijateljili.

Haris Džinović proslava Bajrama u vili na Senjaku