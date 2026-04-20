Pevač Marko Bulat uslikan je ispred zgrade na Novom Beogradu u kojoj živi sa suprugom Marijom Bulat, nakon događaja koji je prethodno privukao pažnju javnosti i zbog kojeg je reagovala i policija.

Prema dostupnim informacijama, Marija je u policiji provela oko 10 sati, nakon čega je tokom dana puštena, dok je u zgradi, kako se navodi, došlo do incidenta zbog njenog ponašanja, nakon čega je intervenisala policija.

U jednom trenutku situacija je eskalirala do te mere da je pevač pozvao nadležne službe, nakon čega je Marija, kako se navodi, ranije i prijavila, pa potom povukla prijavu za nasilje.

Nakon svega, njih dvoje su viđeni zajedno u istom stambenom kompleksu, što je pokrenulo nagađanja da je između supružnika ipak došlo do smirivanja situacije i pomirenja. Pevač je tom prilikom napustio zgradu i otišao u nepoznatom pravcu, ne želeći da daje izjave, dok je bio u sportskoj garderobi i sve vreme razgovarao telefonom prenosi Blic.

Marija prijavila Marka, pa povukla prijavu

Podsetimo, nedavno se u porodičnom domu pevača Marka Bulata odigrala prava drama nakon što ga je supruga Marija prijavila za nasilje.

Ona se nakon toga oglasila, pa je iz stana okupljenim medijima objasnila da čeka da se Marko vrati, kako bi sa decom napustila stan u kom se nasilje i desilo, a objasnila je da će ipak da povuče prijavu.

- Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro. Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - rekla je Marija tada, pa je potom otkrila da je povukla prijavu protiv pevača: "Povukla sam prijavu, to je to."

Oglasio se Marko Bulat

Marko je dao svoju prvu izjavu posle porodične drame. Sa osmehom na licu, kratko je prokomentarisao:

- Ja sam dobro, sve je dobro. Sve je dobro, hvala Bogu.