Dok javnost nagađa kako uspeva da pomera granice, pevačAlex (Aleksandar Milošević) ponovo je izveo potez o kojem bruji i Beč i region - luksuzna lokacija zatvorena samo zbog njega, a iza svega stoji moćna austrijska porodica sa kojom ga vežu i privatne veze!

Naime, pevač Alex nastavlja da intrigira kako publiku, tako i javnost u Srbiji i Austriji. Iako vuče korene iz Srbije, njegova pozicija u bečkim modnim i društvenim krugovima već godinama izaziva pažnju, ali i otvara vrata koja su drugima nedostižna.

Upravo zahvaljujući tim kontaktima, ali i kumovskim odnosima sa uticajnom austrijskom porodicom Pollischansky, Alex je uspeo da realizuje nešto što se retko viđa – snimanje spota na jednoj od najpoznatijih lokacija u Beču, uz potpuno zatvaranje prostora za javnost.

Kompletno snimanje spota realizovano je u čuvenoj Ottakringer pivari, koja je na dan snimanja bila u potpunosti zatvorena za posetioce, kako bi produkcija mogla nesmetano da sprovede sve planirane scene. Ceo proces odvijao se uz punu podršku i organizaciju domaćina, što je omogućilo realizaciju na najvišem nivou.

„Sve je bilo organizovano na vrhunskom nivou. Podrška koju smo dobili od domaćina i same porodice bila je neverovatna“, rekao je Alex nakon snimanja.

Poznato je da porodica Pollischansky važi za jednu od najuticajnijih u ugostiteljskom svetu Austrije, sa nizom kultnih lokala u Beču, ali i diskretnim prisustvom u društveno-političkim krugovima, bez direktnog eksponiranja u politici.

Dodatnu zanimljivost celom projektu daje i internacionalni sastav Alexovog benda – muzičari poreklom sa Kube uneli su posebnu energiju i ritam, koji se savršeno uklopio sa pesmom rađenom u grčkom maniru, sa izraženim mediteranskim i folk elementima.

Pesmu je delom pisao sam Alex, dok je značajnu kreativnu podršku pružio poznati aranžer i tekstopisac Fobi. Važan segment produkcije nosi i tim iz studija Aleksandra Sofronijevića, uz angažman Ivana Lekića Leke, koji je dodatno učvrstio zvuk i kvalitet celog projekta.

Zatvorene kapije, moćne veze i internacionalna ekipa – sve ukazuje na to da Alex ne planira da igra na sigurno.