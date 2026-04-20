Slušaj vest

Pevač Saša Katančić, koji je stekao afirmaciju kroz takmičenje "Zvezde Granda", biće sahranjen danas, 20. aprila, na Novom Bežanijskom groblju.

Pevač je, podsetimo, iznenada preminuo u petak 17, aprila u 49. godini od posledice infarkta. Njemu je supruga pokušala da pomogne, Hitna pomoć je brzo stigla, rađena je reanimacija, ali, nažalost, pomoći nije bilo.

Njegova porodica i prijatelji okupiće se u crkvi Svetog apostola Tome na Novom bežanijskom groblju gde će biti održano opelo, nakon čega će biti ispraćen na večni počinak.

Saša Katančić (3).png
Foto: Printskrin

Saša Katančić bio je i učesnik rijalitija "Farma", a pre nego što je ostvario pevačku karijeru, čak 12 godina je bio klavijaturista Harisa Džinovića.

Njegov život ranije je obeležila i velika lična tragedija, kada je izgubio kumove u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu.

Naime 26. oktobra prošle godine došlo je do teške nesreće u ulici Omladinskih brigada, kada je vozač "audija" pod dejstvom alkohola prošao na crveno svetlo i direktno udario u vozilo "hjundai" u kojem se nalazila tročlana porodica.

U nesreći su poginuli policajac, njegova supruga i njihov devetogodišnji sin, dok je vozač "audija" uhapšen nakon što je utvrđeno da je imao 1,17 promila alkohola u krvi.

sasa.jpg
Saša Katančić (2).png
Saša Katančić (2).png
Saša Katančić (3).png