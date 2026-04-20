Pevač Saša Katančić, koji je umro u petak, 17. aprila, biće sahranjen danas, 20. aprila na Novom bežanijskom groblju.

Porodica i prijatelji polako se okupljaju kako bi svog voljenog Sašu, koji je preminuo iznenada u 49. godini od posledica infarkta, ispratili na večni počinak.

Njegova supruga stigla je sa decom i ne prestaje da plače. Sin je drži za ruku, dok ćerka ne ispušta belu ružu. Prijatelji tiho i sa suzama u očima im izjavljuju saučešće u crkvi Svetog apostola Pavla na Novom bežanijskom groblju gde će biti održano opelo.

Od poznatih među prvima na groblje su došli željko Vasić, Acko Nezirović, Zoran Jagodić Rule i Miloš Radovanović.

Saša Katančić bio je dugo na sceni. Dvanaest godina je bio klavijaturista Harisa Džinovića, da bi onda započeo pevačku karijeru kroz takmičenje "Zvezde Granda". Bio je i učesnik rijalitija "Farma".

Dosta je radio u inostranstvu i bio angažovan na privatnim veseljima, pravio je odličnu atmosferu gde god da je pevao.

Njegov život, međutim, bio je obeležen i jednom nedavnom i velikom tragedijom.