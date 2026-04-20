Pevač Saša Katančić, koji je umro u petak, 17. aprila, biće sahranjen danas, 20. aprila na Novom bežanijskom groblju.

Porodica i prijatelji polako se okupljaju kako bi svog voljenog Sašu, koji je preminuo iznenada u 49. godini od posledica infarkta, ispratili na večni počinak.

Njegova supruga stigla je sa decom i ne prestaje da plače. Sin je drži za ruku, dok ćerka ne ispušta belu ružu. Prijatelji tiho i sa suzama u očima im izjavljuju saučešće u crkvi Svetog apostola Pavla na Novom bežanijskom groblju gde će biti održano opelo.

Od poznatih među prvima na groblje su došli željko Vasić, Acko Nezirović, Zoran Jagodić Rule i Miloš Radovanović. 

Saša Katančić bio je dugo na sceni. Dvanaest godina je bio klavijaturista Harisa Džinovića, da bi onda započeo pevačku karijeru kroz takmičenje "Zvezde Granda". Bio je i učesnik rijalitija "Farma". 

Dosta je radio u inostranstvu i bio angažovan na privatnim veseljima, pravio je odličnu atmosferu gde god da je pevao.

Njegov život, međutim, bio je obeležen i jednom nedavnom i velikom tragedijom.

Naime, Saša Katančić je bio kum porodici koja je tragično nastradala na Novom Beogradu, kada ih je usmrtio vozač pod dejstvom alkohola.

sasa.jpg
sasa.jpg
Saša Katančić (2).png
Saša Katančić (2).png