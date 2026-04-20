Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića izašla je na groblje. Suzana je na Novom bežanijskom groblju donela cveće, ali i pokojnom suprugu zapalila sveću.

Vidno utučena, Suzana je bila sama na groblju, pa je tako u jednom trenutku upalila kandilo i okadila grobno mesto voljenog supruga.

Inače, Suzana je izašla na groblje na pobusani ponedeljak. U pravoslavnoj tradiciji ovaj ponedeljak je posvećen sećanju na preminule. U duhu najvećeg hrišćanskog praznika, ovaj dan nosi poruku nade, vere u vaskrsenje i života koji ne prestaje smrću, već se nastavlja u večnosti.

Naziv "pobusani" potiče od starog običaja „buđenja“ pokojnika – verovalo se da se tog dana simbolično obilaze grobovi kako bi se najmiliji obavestili o Hristovom Vaskrsenju.

Ljudi odlaze na groblja, uređuju grobove, pale sveće i ostavljaju ofarbana uskršnja jaja kao znak nade i obnove života. Jaje, kao centralni simbol Vaskrsa, i ovde ima posebno značenje – podseća na pobedu života nad smrću.

