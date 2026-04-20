Sandra Todić, učesnica rijalitija "Elita 9", ponovo je u centru pažnje nakon što je nekoliko puta izjavila da sumnja da je trudna. Kako je rekla njoj kasni ciklus,a poslednje intimne odnose imala je sa Filiom Đukićem. Ipak, večeras će svi saznati da li je Sandra zaista trudna.

Voditelj Milan Milošević najavio je da će tokom emisije "Pretres nedelje" doneti test za trudnoću, kako bi Sandra i Filip mogli uživo da saznaju da li postaju roditelji.

Sandra je ranije izjavila:

- Ne znam šta da mislim, ali ciklus mi kasni i osećam se drugačije. Ako se ispostavi da sam trudna, to će promeniti sve."

Filip Đukić preživeo pakao sa Bebicom

Nakon haosa i prekida programa u rijalitiju "Elita" izazvanog sukobom između Filipa Đukića i Nenada Macanovića Bebice, Filip je odlučio da više ne ćuti i jasno stavi do znanja šta misli o svom suparniku. Glavni razlog sukoba bila je Teodora Delić, koja je priznala da su se Filip i ona ljubili, što je kod Bebice izazvalo bes, uvrede i fizičko zaletanje na Đukića.

Osvrćući se na celokupnu situaciju, Filip je žestoko razvezao jezik i istakao da se nimalo ne plaši Bebice, za kojeg smatra da se "utripovao da je neko i nešto". Đukić je objasnio da samo čeka priliku ("zicer") kako bi dokazao da nema strah od Macanovića.

- Budala se istripovala jer me udario pijan, ljudi misle da se ja plašim bilo koga - izjavio je Filip, objašnjavajući da je samopouzdanje Bebice potpuno neosnovano.