Čeda Jovanović korona virus koji je harao svetom i odneo mnoge živote, osetio je i na svojoj koži. Čeda se pre nekoliko godina nakon što je preležeo virus susreo sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, o čemu je i sam govorio nedavno.

- Pre dve ili tri godine sam onako baš bio na ivici i jako sam se loše osećao, teško sam disao. Praktično, to su sve bile posledice korone i svega onog što sam proživeo, da sad ne ulazim duboko u tu priču. Posle svih lekara koji su konstatovali da je to to, i da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu - rekao je.

Da je situacija bila i više nego alarmantna, svedoči i činjenica da su vitalni organi u jednom trenutku počeli da gube funkciju. Uprkos zastrašujućim medicinskim parametrima i stanju koje je ukazivalo na najgori mogući scenario, političar ističe da se sa celom situacijom suočavao sa neverovatnom smirenošću. Njegova precizna sećanja na to koliko je disanje bilo otežano i dalje zvuče neverovatno.

- Kapacitet pluća mi je sa 8,2 litra pao na 0,7. Razmena gasova u plućima mi je bila 60 odsto, znači ono što udahnem sa tih 0,7 litara, 60 odsto pluća prihvate, ostalo odbace. Počeli su da mi otkazuju organi, baš je bila onako jedna tragična situacija, koju sam ja onako sa jednim čudnim mirom nosio - ispričao je on u podkastu za Večernje novosti.

Čedomir Jovanović je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorio o odnosu sa Aleksandrom Kosom sa kojim živi

Seli se na Kipar

Kako smo nedavno pisali, Čeda Jovanović i njegov prijatelj Aca Kos sele se na Kipar.

Političar i njegov prijatelj odlučili su da započnu novo životno poglavlje upravo na ovom mediteranskom ostrvu, poznatom po blagoj klimi, kristalno čistom moru i opuštenom načinu života.

Prema Acinim rečima, odluka o kupovini nekretnine nije bila impulsivna, već rezultat ličnog iskustva i oduševljenja prirodom i atmosferom koju nudi Kipar.

