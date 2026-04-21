Andreana Čekić oglasila se na društvenoj mreži Instagram i obavestila svoje pratioce da se našla na meti opasne prevare. Njoj je stigla poruka od prijatelja koja joj nije bila jasna, a ubrzo je shvatila da je u pitanju ozbiljna prevara.

- Dragi moji, samo da vas upozorim da trenutno opet vlada na "Whatsapp-u" neka vrsta virusa, to jest može da vam se desi da vam prijatelj pošalje da otvorite novi link gde treba da glasate za neko dete. Znači apsolutno ne otvarajte ništa. Meni je to sad stiglo od mog prijatelja. Nisam ni otvorila sva sreća, da bi mi javio posle 2-3 minuta da mu je hakovana aplikacija i da ne otvaramo ni slučajno to - rekla je pevačica u obraćanju na Instagramu.

Podsetimo, ovo nije prvi put da se estradne ličnosti nađu u ovakvom problemu, a mnogo ljudi su se susreli sa ovim problemom.

Šta se krije iza linka koji je stigao pevačici?

Prevara koju je Andreana za dlaku izbegla mesecima unazad ostavlja građane Srbije bez dinara, a prevaranti su do sada prisvojili više desetina miliona dinara. Hakeri, nakon što preuzmu nalog, celom imeniku šalju lažne poruke. Trenutno je najaktuelnija poruka koja glasi:

"Ćao! Možeš li, molim te, glasati za Mariju? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači. Hvala puno".

Kada žrtva klikne na link, u telefon se ubacuje virus, a hakeri skidaju ceo imenik kome nastavljaju da šalju istu poruku. Slična taktika kojom se hakeri služe sa ukradenih profila uključuje i direktno traženje novca od prijatelja hakovane osobe, a poruka najčešće izgleda ovako:

"Ćao, možeš li da mi pozajmiš 120.000 dinara? Treba mi na karticu, vraćam sutra".

Andreanin slučaj je najbolji dokaz koliko su prevaranti usavršili svoje metode, jer poruke stižu od poznatih kontakata kojima verujemo.