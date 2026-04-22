Bivša rijaliti učesnica Milijana Bogdanović ponovo je uspela da privuče pažnju javnosti ovoga puta novom objavom na društvenim mrežama, kojom je, po ko zna koji put, otvorila vrata svog ljubavnog života.

Zna da skrene pažnju na sebe

Na fotografiji koja se brzo proširila internetom, Milijana pozira zagrljena sa izvesnim Zoranom. Osmeh, prisnost i način na koji ga drži jasno su stavili do znanja da je u pitanju više od prijateljstva. Iako nije otkrivala mnogo detalja, njen izraz i poruke koje su pratile objavu govore dovoljno nova romansa je tu, a i emocije.

Svaki njen partner bio je predstavljen kao "onaj pravi“, a svaka nova veza kao sudbinska. Upravo zbog toga, deo javnosti ovakve objave više ne doživljava ozbiljno.

Zna šta želi

Provocira

Podsetimo, Milijana je postala poznata široj javnosti zahvaljujući vezi sa Milojkom Božićem, koja je izazvala burne reakcije širom regiona. Razlika od čak 53 godine između njih dvoje bila je tema brojnih polemika dok su jedni osuđivali njihov odnos, drugi su ga branili kao pravo na izbor i ljubav bez granica.

Njihova priča kulminirala je učešćem u rijalitiju "Parovi", gde su pred kamerama gradili odnos, da bi ga kasnije ozvaničili brakom. U tom periodu bili su nezaobilazna tema tabloida i društvenih mreža, a svaki njihov potez pomno se pratio.

Ipak, interesovanje je vremenom splasnulo. Danas, nekada aktuelna priča deluje kao daleka prošlost. Čak su i njihovi zajednički profili na mrežama ostali neaktivni još od 2019. godine, kada je njihova popularnost bila na vrhuncu.

Veza iz interesa

Spekulacije da je u pitanju bila veza iz interesa nikada nisu u potpunosti utihnule. Štaviše, s godinama su bile sve glasnije, posebno nakon što se Božić potpuno povukao iz javnosti, dok je Milijana nastavila da traži svoje mesto kako na privatnom, tako i na medijskom planu.

Nakon kraha tog braka, ljubavni život nastavila je sa penzionerom Milošem, ali ni ta priča nije imala dug vek. Ubrzo potom, povukla se iz javnosti i, kako se pisalo, zaposlila kao kondukterka, pokušavajući da započne mirniji život daleko od reflektora.

Voli da intrigira

Živi rijaliti

Ipak, povratak u rijaliti ponovo ju je vratio na naslovne strane. Tada je uplovila u vezu sa Ivanom Gavrilovićem. Pevač je bio njen najmlađi partner poznat javnosti.

Danas, sa novim muškarcem pored sebe, Milijana ponovo bira isti put, javno pokazivanje emocija i deljenje intime sa pratiocima.

Da li je Zoran zaista „onaj pravi“ ili samo još jedna epizoda u njenom turbulentnom ljubavnom životu, ostaje da se vidi.