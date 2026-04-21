Slušaj vest

Danijela Vranić jednom prilikom je otkrila da je u srodstvu sa pokojnom proročicom Baba Vangom.

Vranićeva je kao mlada, kako kaže, često pričala o Baba Vangi sa svojim ocem, koji joj nikada nije otkrio detalje koje je proročica rekla o njoj.

- Ona je mogla da predvidi kad će se desiti neke radikalne stvari, ali je nismo doživljavali na takav način. Tatu sam stalno zapitkivala da mi kaže da li je možda baka nešto rekla za nas, a on nam je u šali uvek govorio samo to da ćemo moja sestra i ja biti srećne. Zapravo, mi i jesmo srećne.

- Inače, tata je taj koji je pobijao sve što je baka govorila i nije verovao iako je ona pogađala. Svakako o njoj ne pričamo kao o proročici - istakla je jednom prilikom Danijela Vranić, koja je, iako joj Vanga nije rođena baka, ubeđena u to da je baš od nje nasledila snažnu intuiciju.

Od nje nasledila intuiciju

- Ranije sam mogla da predosetim neke stvari. Definitivno imam jaku intuiciju, toliko da se moje drugarice često začude koliko je izražena. To mi mnogo znači u mom poslu jer uvek znam da li će nešto biti u redu ili ne. Ipak, nisam nikad htela preozbiljno da pričam o tome - rekla je tad Danijela, koju već dugo ne viđamo u javnosti.

- Čuvala je mene i sestru kad smo bile male, ali se ne sećam mnogo toga. Za nas je bila samo naša baka i ništa više. Gajimo samo ljubav prema njoj i ponosna sam na nju kao na baku, a ne kao na proročicu - dodala je Vranićeva tom prilikom.

Baba Vanga predvidela smrt naše velike pevačice

Podsetimo, pevačica Silvana Armenulić je u avgustu 1976. godine bila u poseti Bugarskoj, a iskoristila je priliku da poseti i čuvenu Baba Vangu.

Susret sa njom kako kažu bio je mučan, jer je Vanga dugo ćutala u njenom prisustvu, a kada je odlučila da govori nije joj rekla ništa pozitivno.

- Ne želim da govorim s tobom. Ne sada. Idi i dođi kroz tri meseca - rekla je Vanga.

Međutim, to nije bilo sve što joj je rekla. Ono što je usledilo izgovorila je u transu. Silvana je tada bila već na vratima.

Sudbina se poigrala i ovoga puta pa je Lepa Lukić koja je takođe trebala da pođe sa njima, otkazala u poslednjem momentu.

Ono zbog čega priča dobija još jeziviji epilog je što je neposredno pre smrti Silvana izjavila da ima strah od budućnosti.

- Možda sam baš u kafanama u kojima sam nekad pevala, stekla taj strah od budućnosti, jer kad muzika ugasne, kad prestanu da zveče čaše i raspevani gosti odu svojoj kući, svojoj sreći, a ja ostajem sama pitajući se da li za mene postoji sutra - izjavila je Silvana jednom prilikom.