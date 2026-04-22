Slušaj vest

PevačMišo Banjac predstavio je novu emotivnu numeru „Otac“, pesmu snažne poruke i dubokih, iskrenih stihova posvećenih jednoj od najvažnijih figura u životu, ocu.

Reč je o kompoziciji koja na poseban način govori o ljubavi, poštovanju i neraskidivoj vezi između oca i deteta, zbog čega će se mnogi slušaoci lako pronaći u njenim stihovima.

 Već na prvo slušanje jasno je da je u pitanju pesma koja duboko dotiče, a posebno se izdvaja refren: “Za mene si, oče, figura što sija. U molitvi lik tvoj duši mi prija. U mislima mojim tvoj prodorni glas, znam da si tu i motriš na nas.”

Mišo Banjac Foto: Bojan Stevanović

 Autor teksta je Goran Borić iz, dok muziku i aranžman potpisuje Aleksandar Sofronijević. Za produkciju je bio zadužen Ivan Lekić.

 - Ovo je moja prva autotska pesma za koju sam radio muziku - rekao je Aleksandar Sofronijević.

 Emociju i poruku pesme dodatno je upotpunio i spot, koji potpisuje Bojan Stevanović u produkciji AS STUDIOTON-a.

 Govoreći o inspiraciji, Banjac ističe da pesme o očevima obuhvataju širok spektar osećanja.

 - Od ponosa, ljubavi i zahvalnosti, do tuge i žaljenja zbog izgubljenih trenutaka. Sve one pokazuju koliko je odnos između očeva i dece dubok i snažan - rekao je Mišo Banjac.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 13.24.46 (2).jpeg
Anastasija Kostić
Rade Jezdić
Nemanja Nikolić