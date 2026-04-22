Pre nedelju dana dogodio se incident u kom je povređen tiktoker i jutjuber Deki BMW, kada ga je presrela grupa nepoznatih muškaraca u automobilu nemačke marke BMW.

- On je krenuo iz Beograda ka Nišu koristeći vozilo Bla Bla kara. Kada su stigli do Velike Plane, naišlo je vozilo BMW u kojem je bila grupa momaka. Za sada nije precizno utvrđeno da li ih je jujtuber poznavao, da li su ga prislili ili je svojevoljno krenuo sa njima. Sledeće što je poznato je da je odveden na poznato niško izletište Kamenički Vis te da je tamo pretučen. Zatim je odvezen do sela Donje Vlase gde je zatečen sa ozbiljnim povredama zbog kojih ga je Hitna pomoć transportovala u niški Univerzitetski klinički centar - kažu izvori za Informer upoznati sa ovim slučajem.

Foto: Printscreen

Policija u Nišu je potvrdila da je ovaj događaj prijavljen, te da je jedna osoba zadobila povrede i da intenzivno rade na rasvetljavanju ovog nemilog slučaja.

Oglasio se Baka Prase

Deki je bio gost u prenosu uživo na kanalu Bake Praseta, a sada se ovim povodom i oglasio.

- Ja sada upućujem poruku kamatašima. Ništa nećete dobiti time što ste ga prebili, znate li koliko je glupo to što ste prebili nekoga ko je javna ličnost i eksponirali se. Ovo je problem, jer kada radiš kamatu, za tebe ne treba da se zna - rekao je Baka.

Baka tvrdi da su ga reketirali

Podsećamo, Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, zapaljen je automobil u februaru ove godine, u luksuznom naselju Beograd na vodi. Prava drama odvijala se ispred zgrade jutjubjera, a njegov "mercedes brabus" od 500.000 evra navodno je namerno zapaljena na parkingu ispred zgrade, a vatra je u sekundi progutala automobil.

Čim je buknuo požar, alarmirane su sve nadležne službe koje su brzo stigle na lice mesta, ali je za skupocenu mašinu bilo kasno. Prizor je zastrašujući – od automobila je ostala samo ugljenisana školjka, a materijalna šteta je totalna.

Međutim, sada se na društvenim mrežama pojavio snimak koje je šokirao mnoge, a reč je o snimku koji je nastao samo nekoliko sati pre nego što je auto potpuno izgoreo. Tiktoker poznat kao Deki BMW objavio je video ispred tada još neoštećenog automobila, u kojem direktno proziva Ilića rečima:

- Vrati pare koje si dužan ili ti kola idu na licitaciju!

Evo kako je izgledao Bakin auto tada:

On je sve to sinmao sa prozora svog stana, a uz snimak je otkrio i zbog čega mu je zapaljen auto.

- Zapalili Brabusa jer nisam hteo da platim reket - napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smeha.

U komentarima ispod objave je dobio pregršt komentara podrške.

