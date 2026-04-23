Maja Berović otkrila je da se ne prati sa koleginicom Jelenom Karleušom na društvenim mrežama, a na pitanje da li je neko blokirao Maja je priznala da ju je blokirala Severina.

- Bio je taj trenutak kada smo se Jelena Karleuša i ja blokirale međusobno, ona mene, ja nju, ali posle smo se odblokirale. Mislim... To blokiranje je potpuna budalaština - rekla je Maja pa dodala

- Severina me je blokirala, ne znam zašto. Volela bih da znam. Prijateljica mi je poslala fotografiju na kojoj je ona imala neke sjajne čizme, ja sam kliknula da pogledam i nisam mogla da uđem. Videla sam da sam blokirana. Možda je slučajno, ne znam stvarno zašto. Ja nju jako poštujem i njena karijera je zaista brilijantna - rekla je pevačica za Telegraf.

"Sinu je sve bezveze što ja radim"

Maja je govorila i o svom sinu.

Šta kaže tvoj sin Lav na novu pesmu?

- Lav standardno kaže da mu je sve bezveze. (smeh) Samo nemoj da ga pitaš o maminoj muzici i poslu, odmah kaže: "Nećemo sada o tome!". Rekao mi je da želi da ide na moj koncert, da vidi šta je to. Rekla sam da ću da ga vodim jednog dana i on je rekao: "Do tada me ne pitaj, ne želim da znam!". (smeh)

Kada će Lav biti u prilici da dođe kod mame na koncert? O tvom koncertu u Areni se i dalje priča

- Jeste. Meni je to stvarno najvažnija stvar. Da je to stvarno nešto što je ostalo zapisano u vremenu, ljudi i dan danas o tome pričaju i ja jedva čekam novi koncert. U planu je velika koncertna turneja, radimo na tome, znaće ljudi kada pripremimo sve kako treba - rekla je Maja za Telegraf.