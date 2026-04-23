Slušaj vest

Prošla noć u "Eliti 9“ bila je jedna od najburnijih do sada, a atmosfera tokom emisije „Pitanja gledalaca“ dostigla je vrhunac tenzije. U centru haosa našla se Stanija Dobrojević, koja je nakon žestokog sukoba sa Aneli Ahmić i Lepim Mićom iznela šokantne tvrdnje koje su zatekle sve prisutne.

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Iako su mnogi gledaoci očekivali da će se Stanija boriti za glavnu nagradu i ostati do samog kraja rijalitija, ona je odlučila da javno stavi do znanja da su njeni planovi potpuno drugačiji. U jeku svađe, isfrustrirana jer joj cimeri nisu dozvoljavali da dođe do reči, Stanija Dobrojević se direktno obratila voditelju Milanu Miloševiću i otkrila kada tačno planira da napusti imanje.

Ona je jasno naglasila da izlazi "uskoro" i da se u rijalitiju zadržava "još kratko".

"Pustite me da pričam, ovde sam još kratko, ja uskoro izlazim odavde, vas slušamo tri godine, vi mi ne dajete da pričam. Milane, ja uskoro idem odavde, slušamo ih godinama da isto pričaju", poručila je Stanija bez ustezanja u Zadruzi 9 Eliti.

Nakon ove izjave, za crnim stolom zavladala je potpuna tišina. Iako tačan datum i dan njenog izlaska nisu precizirani, njene reči su izazvale opštu pometnju i otvorile brojna pitanja – da li je njen rani izlazak bio unapred isplaniran ugovorom, ili je to impulsivna odluka doneta pod pritiskom zbog konstantnih napada.

Inače, ljubavni trougao koji nedeljama ne prestaje da intrigira javnost u rijalitiju "Zadruga 9 Elita", a koji čine Maja Marinković, Asmin Durdžić i Stanija Dobrojević, dobio je novo poglavlje. Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić iznela svoj sud o Majinoj vezi sa bivšim verenikom njene nekadašnje drugarice.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Za svoje učešće Stanija je uzela ogroman honorar

Podsetimo, Stanija je potpisala ugovor sa produkcijom da u Elitu 9 uđe, ali pod posebnim uslovima, odnosno kao gost, a ne kao rijaliti učesnik koji se bori za plasman i nagrade.

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - rekla nam je ona neposredno pred ulazak u Belu kuću.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam.