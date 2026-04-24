Maja Marinković i Asmin Durdžić završili su u svetskim medijima - o njima su izveštavali španski i turski novinari.

Incident koji se dogodio u rijalitiju kada je Asmin Durdžić u naletu besa uhvatio Maju Marinković za glavu, a ona njemu izbila zube nakon čega je dozivala u pomoć privukao je pažnju predstavnika sedme sile u inostranstvu.

O njima i svet priča

- U srpskom programu kamere su zabeležile trenutak kada je muškarac napao ženu dok je spavala u njegovom krevetu - piše u turskim medijima.

Španski su bili kritički nastrojeni.

- Potpuni haos u srpskom rijalitiju "Elita". Jedan učesnik je gušio učesnicu, reagovalo je obezbeđenje - navedeno je u objavi koja se nalazi na njihovi zvaničnim stranicama na društvenim mrežama.

Pre samog incidenta njih dvoje su se nalazili iza pokrivača, zbog čega nije moguće sa sigurnošću utvrditi šta je prethodilo fizičkom obračunu, osim na osnovu njihovih izjava. Retko kad se mediji u inostranstvu bave rijaliti programom iz naše zemlje, pa je ovaj incident bio presedan.