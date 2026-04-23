Sve je počelo u spavaćoj sobi Bele kuće, gde su njih dvoje u jednom trenutku bili zajedno ispod pokrivača. Situacija je ubrzo izmakla kontroli i prerasla u žestoku svađu, a potom i fizički sukob.

Krajnji epilog je Majina povređena vilica, kao što je i sama sinoć otkrila Asminu u kupatilu, ali i njegov izbijeni zub i rane, budući da ga je Marinkovićeva udarala kako je stigla, naročito nakon što joj je stisnuo glavu na jastuk u jeku haosa i drame.

Sada se pojavila fotografija Asmina Durdžića kome je izbijen deo prednjeg zuba, a sve se videlo na snimku iz emisije uživo u Eliti 9.

Durdžić je nakon svega istakao da ne želi sa Majom više nikakav kontakt, trudi se da je izbegava, ali videćemo koliko će to potrajali, budući da su oboje veoma impulsivni.

Započela ljubomornu scenu

Asmin je potom svojim cimerima ispričao šta je, prema njegovim tvrdnjama, prethodilo burnoj reakciji.

On navodi da je Maja započela ljubomornu scenu, nakon čega ga je, kako tvrdi, i nekoliko puta ošamarila, što je kod njega izazvalo bes i dovelo do eskalacije sukoba.

Asmin je potom detaljnije opisao kako je, prema njegovim rečima, došlo do incidenta.

- Ona meni udari jedan šamar, ja se okrenem i nastavim da spavam. Posle pola sata me budi i govori: „Okreni se ka meni, ne možeš da spavaš kad ti hoćeš“. Pitao sam je šta želi, a ona je tvrdila da sam gledao. Negirao sam to, ali se rasprava ponavljala više puta. Ponovo sam se okrenuo, a ona mi je rekla da se pokrijem. Kada sam to uradio, udarila mi je još jedan šamar. Tada sam je uhvatio za glavu, ni sam ne znam kako - ispričao je Asmin.

Nakon toga, Janjuš ga je upitao šta planira dalje kada je reč o odnosu sa Majom, na šta je Asmin kratko odgovorio da u ovom trenutku nema konkretan plan.

Aneli napustila Elitu zbog Maje

Nakon što je Maja Marinković izbila zube Asminu Durdžiću, dan nakon toga Aneli Ahmić je napustila rijaliti.

Njih dve danas imaju zakazano suđenje, a i ako su trebale zajedno da odu na suđenje, ovog puta je samo Aneli izašla iz Elite dok je Maja odbila da izađe iz Bele kuće.

Iako su do skoro bile čak i najbolje drugarice u rijalitiju, njihov odnos se vrlo brzo vratio na onaj iz "Elite 7", kada su se međusobno vređale i klevetale.

Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas su imale zakazano ročište.