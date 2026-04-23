Maju Marinković je javnost upoznala kroz televizijske formate rijaliti programa. Starleta je poznata po burnim ljubavnim odnosima, česitm sukobima koji su neretko eskalirali fizičkim obračunom.

Sukob sa Asminom

Marinkovićka je nedavno ponovo napravila novi skandal koji je nije prošao neprimećeno u javnosti. Naime, prema tvrdnjama, izbila je zube svom trenutnom partneru, Asminu Durdžiću

Incident se odigrao pred kamerama u spavaćoj sobi Bele kuće u Šimanovcima. Par je bio ispod pokrivača, a potom je sve izmaklo kontroli, pa je došlo do tuče. Prema Asminovim rečima, počelo je tako što mu je ljubomorisala, pa počela da ga šamara.

Burna veza sa Janjušem

Ovo je možda najaktuelnija Majina svađa, ali ne i jedina. Mnogi i dalje pamte njenu burnu vezu sa Markom Janjuševićem Janjušem koji je tada bio oženjen. Odnos im je bio ispunjen sukobima i eskalacijama.

Turbulentan odnos sa Filipom Carom

Nakon odnosa sa Janjuše, Maja je bila sa rijaliti učesnikom Filipom Carom i njihov odnos je obeležilo mnoštvo turbulencija. Imali su fizičke okršaje, čak i van rijaltiija, pa se tako dogodilo i u jednom hotelu u Nemačkoj.

Šamarala Bilala

Maja je na početku šeste sezone započela romansu sa bosanskim jutjuberom Bilalom Brajlovićem, a njihov odnos ubrzo je obeležen čestim tenzijama i sukobima. Slične situacije nastavile su da se nižu, pa su oboje bili akteri burnih scena. Tokom jednog sastanka u Beloj kući, Maja je u naletu besa udarila šamar Bilalu, što je izazvalo lavinu reakcija gledalaca, među kojima su se mogli pročitati i komentari poput: „I ja sam ga osetio“.

Pretukla Uroša Stanića

Pre mesec dana, Maja je u programu uživo fizički nasrnula na Uroša Stanića, što je primoralo obezbeđenje da hitno reaguje. U jednom trenutku, Maja Marinković je u naletu besa krenula ka njemu, udarila ga najpre otvorenom šakom, zatim i pesnicom, nakon čega je usledilo i čupanje.

Dobila batine i Marijana Zonjić

Ni žene nisu bile pošteđene ovakvih scena, pa je tako Marijana Zonjić pre pet godina takođe bila na meti Maje. Tokom sukoba došlo je do čupanja, a iako su zadrugari pokušavali da ih razdvoje, Maja nije ispuštala Marijaninu kosu. Situacija je stavljena pod kontrolu tek nakon intervencije obezbeđenja.

Zonjićeva je iz tog sukoba izašla vidno povređena, sa iščupanom kosom i velikom posekotinom na licu. Zadrugari su joj odmah pritekli u pomoć i dali alkohol kako bi dezinfikovala ranu, dok je šok zbog prizora koji su upravo videli među svima još dugo bio prisutan.

