Pevač Boris Novković večeras održava koncert u Sava Centru, a pre nastupa je stao pred okupljene medije i otkrio gde je bio, budući da se dugo nije pojavljivao javno.

- Bio sam na planeti Zemlji. Ovaj posao je usko vezan za život. Kada se umorite od svega, tada nestanete na neko vreme. Potom, napunite baterije i kažete sebi da nastavljate dalje - rekao je Boris.

Boris Novković je ovim koncertom obeležio 40 godina muzičke karijere, a brojne poznate ličnosti došli su da ga podrže.

Poznati koji su stigli

Budnom oku našeg reportera nisu promakle poznate ličnosti koje su pristigle na ovaj događaj, a mnogi su se našli upravo u prvom redu.

Među njima je bila i Zorica Dukić koja, inače, izazivala veliku pažnju javnosti. Ona se proslavila se učešćem u rijalitiju „Parovi“, a poslednjih godina odlučila je da se povuče iz javnog života i maksimalno posveti privatnom biznisu.

Progovorila o najstarijem zanatu

Posebno je interesantno što se upravo Dukićka pojavila ovde, budući da je bila u medijskog ilegali, pa smo posle dužeg vremena imali priliku da je vidimo. Ona je nakon učešća u rijalitiju pametno uložila zarađen novac, te je prvo otvorila kozmetički salon, a potom je i deo novca takođe uložila u svoj izgled, te tako sada izgleda besprekorno.

Podsetimo, Zorica je svojevremeno otkrila da li su je ikada povezivali sa prostitucijom zbog učešća u rijalitiju, Dukićeva je tada odgovorila:

- Kada sam usla u četvrtu sezonu "Parova", zatekla sam se sa pojedinim imenima i prvo veče sam sebi napravila velike probleme. Oni su tada rekli da sam pljuvala taj rijaliti, ali ja sam pljuvala učesnice. Bilo me je zaista sramota. Kao da sam pala sa kruške. Tokom boravka sam se stalo preispitivala da li je ljudi gledaju kao jedinku, pojedinca i vide moje kvalitete i mane, ili kao jednu celinu. Tada je više bilo devojaka sumnjivog morala. Istina je da sam dolazila u situaciju, da kada se nalazite u nekom intelektualnijem okruženju, bude vas stid i sram da kažete da ste bili u rijalitiju. Nažalost odmah to povezuju sa tim - rekla je Zorica ranije.

Danijela Karić sa suprugom

Danijela Karić, vidno raspoložena, došla je na koncert Novkovića u pratnji svog supruga Ivana Mileusnića. Njih dvoje su uparili odevno kombinacije, pa su oboje obukli braon. Ona je na sebi imala luksuznu dizajnersku torbu. Inače, Danijela se od fudbalera razvela nakon devet godina braka, a 2019. godine se udala za Ivana Mileusnića. Danijelina deca iz prvog braka žive sa njima u luksuznom porodičnom domu, a pevačica je svojevremeno govorila o otme kako se Ivan slaže sa njima.

- Ivan je kao prijatelj sa njima, nije u ulozi oca, kao što ni ne treba da bude, oni imaju svog oca i on je divan prema njima. Tako da je sve kako treba, a i u korektnim odnosima sam sa ocem svoje dece - rekla je svojevremeno.

Ana Stanić

Kažu da je crveni karmin samo za najhrabrije, jer ne može svako da ga nosi. Međutim, Ana Stanić se pojavila u klasičnoj kombinaciji koju je razbila upravo tim detaljem. Ona je uvek važila za atraktivnu ženu, a jednom prilikom otkrila je i zanimljiv detalj iz privatnog života — imala je svoj „talični“ donji veš.

Kako je tada priznala, u pitanju su bile crvene gaćice koje je nosila pred svaki nastup, verujući da joj donose sreću.

- Više ne nestupam u tim gaćicama, to je bilo ranije, ali te crvene gaćice, koje imaju srce preko čipke, stoje i dalje tu negde - rekla je pevačica jednom prilikom, pa je dodala:

- Obično kad ti puknu gaćice ti ih baciš, čarape takođe. Te crvene sa srcem nisu pukle, neverovatnog su kvaliteta, verovali ili ne. Njima ništa nije falilo. Možda je srculence izbledelo, sećam se da se toliko pričalo o njima, da sam u jednom trenutku htela da ih slikam i okačim na Instagram - pričala je Ana ranije.

