Maja Marinković danas je potvrdila da je Asmin Durdžić hitno napustio imanje u Šimanovcima kako bi popravio napukli zub. Asmin se nije dugo zadržavao napolju, budući da mu je produkcija obezbedila najbolju moguću negu, pa se vratio u Elitu sa osmehom.

Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9

Ovoj situaciji je prethodila potpuna drama koja je počela nakon žurke. Tada se Asmin probudio bez dela prednjeg zuba. Isprva, Asmin je optuživao Maju, ističući da je se to desilo kada je došlo do koškanja između njih.

Promenio ploču

Asmin sada ima potpuno drugačiju priču od pređašnje. Sada, on objašnjava da je taj zub zapravo oštećen mnogo godina ranije, dok je bio dete, te da je definitivno pukao tokom spavanja.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" saznalo se da je napustio imanje zbog intervencije.

- Nakon što si izjavio da je vašem odnosu došao kraj i nakon što ti je izbila zub, šta se tačno promenilo preko noći da ponovo završite zajedno? - glasilo je pitanje upućeno njemu.

- Upravo sam rekao, dok sam bio pijan, mislio sam da mi je izbila zub. Zapravo, još dok sam bio klinac, što mogu i moji da potvrde, izbio sam sebi deo zuba i on je sada samo pukao - priča Asmin.

Maja demantovala da je došlo do okršaja

Na njegovu priču, nadovezala se i Maja kada je demantovala da je došlo do fizičkog okršaja.

- Tako je, stvarno nisam to uradila. Sve što uradim, ja i priznam. Bila sam iznenađena kada sam ga videla bez zuba. Nisam mogla da se ne smejem, ali sam se setila da je verovatno previše stisnuo vilicu u snu i da mu je zato pukao. Danas je to rešio, tako da je sada ponovo nasmejan i blista kao „Zubić vila“ - ispričala je ona.

