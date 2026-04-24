Hrvatska pevačica Maja Šuput nakon razvoda promenila je imidž i ponovo se zaljubila, te živi život punim plućima.

Neretko na svojim društvenim mrežama objavljuje fotografije sa novim partnerom koji je čak 19 godina mlađi od nje.

"Govorio je da izgledam kao opanak"

Maja Šuput nedavno se razvela od supruga Nenada Tatarinova sa kojim je dobila sina, o čemu je javnost danima brujala.

Pevačica je jednom prilikom govorila o detaljima iz svog privatnog života.

Maja je otkrila i kakva je u privatnom životu, kada se kamere uglase.

- Ne bih naravno htela nikoga uvrediti, ali kada idem do prodavnice, neprepoznatljiva sam i pitaju me: "Hoćete li i ove boce?" - našalila se i otkrila šta joj bivši suprug govorio:

- Privatno se ni ne češljam. Moj muž je rekao da kod kuće izgledam kao opanak, častimo se kod kuće i moramo se smejati, ali je zato ponosan kako izgledam uveče - po danu folklor, po noći Dior - govorila je tada Maja.

"Pričali su da sam muža unajmila"

Šuput je tada otkrila i koji je najsmešniji trač koji je čula o sebi.

- Možda najčudniji koji sam čula o sebi je da moj muž zapravo nije moj muž nego glumac iz turskih serija kojeg sam unajmila ili da uopšte nisam bila trudna, nego da sam imala surogat majku, a za slikanje stavljala jastuk... Naravno i sve, baš sve, sam operisala - rekla je.

Uživa u novoj ljubavi

Maja je na Instagramu nedavno objavila tri fotografije od koje su dve zajedničke sa mlađim dečkom i to u provokativnim pozama.

Ljubavni par je u erotičnom izdanju pozirao kod vodopada, a pevačica je ponosno objavile slike dok su komentari pljuštali na sve strane.

"Do sada najlepše slike", "Ovo je nestvarno", "Majo i Šime uzivajte u svakoj sekundi", "Tako senzualno a ukusno", "Wau", "Moćne fotke", "Ne vidi se razlika u godinama" i mnogi drugi...

Romantična čestitka za rođendan

Šime Elez, po svemu sudeći, njen je prvi ljubavni partner nakon razvoda, a ona mu je nedavno čestitala rođendan uz nekoliko fotografija koje je objavila sa različitih destinacija, a na kojima su zajedno i prisniji nego ikada.

- Neka ti je najsrećniji. Ostani tačno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan, a opet toliko veliki. Ostani zauvek toliko raspevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taksiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato srećan ti rođendan, a sve ostalo… Ma, sve znaš - napisala je Maja na mrežama.