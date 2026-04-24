Nataša Bekvalac jedna je od pevačica koja važi za najlepšu ženu na javnoj sceni. Nataša svoju titulu ponosno nosi ali i ulaže u nju. Redovni tretmani, treninzi, zdrava ishrana su deo njene svakodnevnice, a sada je pokazala kako provodi vreme na jednom od časova joge.

Pevačica je radila razne vežbe, a u jednom trenutku noge su joj bile u vazduhu dok je glava bila na zemlji.

Bekvalčeva nije skidala osmeh s lica dok je izvodila poze koje su mnogima nedostižne, pa je to i objavila na Instagramu.

Rad na sebi do kraja života

Inače, pre nekoliko meseci Nataša je u Amidžiju pričala o novom hobiju koji joj je doneo unutrašnji mir.

- Idem na jogu, radim meditaciju, radim i druge stvari koje su mi jako potrebne da bih svoje mentalno zdravlje očuvala, jer mi je par puta baš narušeno. Jer kad nemaš mentalno zdravlje, džaba ti sve. Rad na sebi je do kraja života. Jako je lepo ako se odlučiš da kreneš tim putem - počela je Nataša i dodala da će otići korak dalje.

- Ići ću na Bali, na ritritove. To je čišćenje koje je jako teško, zalazi se jako duboko i nije za svakog.