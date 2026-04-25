Dejan Milićević na javnoj sceni je preko tri decenije, a za svoj uspeh najviše je zahvalan majci koja je oduvek bila njegova najveća podrška.

Sunčica Milićević bila je glavna figura u životu maga fotografije, a Milićević je nedavno govorio o njoj.

"Tri puta nedeljno ide na jogu"

Sunčica izgleda nestvarno za svoje godine, a njen sin je je otkrio šta je tajna njene vanvremenske lepote.

Foto: Printskrin/Instagram

- Moja majka, dupli Lav u horoskopu, u osmoj deceniji izgleda perfektno. Tri puta nedeljno ide na jogu, i u tome je ne može sprečiti ni najveće nevreme. Da ne pričam da vodi računa o svakom zalogaju koji unese, kuva zdrave kombinacije povrća i mesa. Godinama je pokušavala da me natera da promenim životne navike, ali uzalud. Mislim da nije prošao dan da me nije opomenula da loše izgledam - rekao je Dejan jednom prilikom za medije:

"Otac nas je napustio kada sam imao 20 meseci"

Poznatog fotografa i režisera muzičkih spotova Dejana Milićevića život nije mazio. Iako je godinama na javnoj sceni, i iza i ispred kamere, o njgovom privatnom životu malo se zna.

Naime, kako je istakao, otac ga jenapustio kada je imao 20 meseci, a mama Sunčica se trudila da mu nadomesti svu ljubav i

pažnju.

- Nikada mi se privatni život nije odražavao na posao, on ni ne postoji, moj život je javan. Privatno se vidim sa nekoliko prijatelja i sa svojom majkom koja živi preko puta mene. Meni je ritual da sa njom popijem kaficu, da pretresemo dan, da joj ukažem to poštovanje jer sam imao 20 meseci kada nas je moj otac napustio, ona je bila i mama i tata. Borila se sa svim životnim nedaćama i uspela je da izgradi od mene čoveka, koji je ispravan, radan i vredan - govorio je Milićević.

"Morao sam da se trujem i udišem hemikalije"

Dejan je svojevremeno za Kurir otkrio kako je izgledalo studiranje fotografije u Americi i otkrio agoniju koju je preživeo zbog svog rođaka koji je bio loš prema njemu.

- Otišao sam u Ameriku dok je besneo rat u staroj Jugoslaviji. Studirao sam fotografiju tamo iako sam imao fantastično predznanje od čoveka koji je imao studio na Trgu Republike, on mi je razvijao sve i filmove i slike... Kada sam otišao u Ameriku shvatio sam da sve već znam, čak sam znao u mračnoj komori da razvijam fotografije. Baba ujna kod koje sam bio me je mogo podržavala, onoliko koliko je mogla od deda ujaka koji je govorio da ja ništa ne radim, samo džabalebarim i trošim njihov novac, da treba da nosim cement. Bio je jako loš prema meni, govorio da sam "ratni izdajnik" da treba da ratujem i borim se za svoju zemlju, a ne da maštam. Živeli su elitnom delu kao kod nas recimo Senjak i u jednom trenutku sam od njega dobio naređenje da pređem u podrum jer im trošim struju i vodu, ne radim ništa. Da ne bih "džabalebario" radio sam kod njega u hemijskom čišćenju, uzimao prljav veš Amerikancima i izdavao čist, morao sam da se trujem i udišem hemikalije i dobijam dnevnicu od 15 dolara. Tada sam sebi rekao: "Ne, Dejane, ti više ovo nećeš trpeti..." - rekao je Milićević i dodao:

- Skupljao sam svaki dinar i molio ljude da fotkam kako bi se vratio kući i svima koji su me ponižavali u inat uspeo i napravio uspeh. Ni moja majka prva nije verovala da ću ja ostvariti ovakvu karijeru.