Pevačica Marina Visković nastupala je u Beogradu, a pre nego što je izašla pred publiku porazgovarala je sa novinarima o aktuelnim temama.

Jedna od njih je bila i glasovna poruka Dare Bubamare u kojoj nekoj osobi govori o noći koju je provela sa mlađim dečkom, a koja je "eksplodirala" na društvenim mrežama. Podsetimo, ovo nije prvi put da se Dara našla u ovakvoj situaciji.

Marina je svojoj koleginici pružila podršku.

- Dara mi je prijateljica i koleginica, zaista sve najbolje o njoj. Svako ima pravo da priča i radi šta želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje. Mislim, Dara je neko ko je zaista autentičan i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom - istakla je Marina.

Pevačica je priznala da se njoj takva situacija nije nikada dogodila, ali je i istakla da je umalo napravila grešku u dopisivanju:

- Mogu reći da sam par puta zamalo, kada se s momkom dopisujem, pa da mi se ne omakne da nekom drugom pošaljem. Naravno, ništa provokativno, nego prosto nije za druge ljude, ali nije mi se desilo, vrlo sam koncentrisana.

O ovoj temi govorila je i Indira Radić, koja je takođe imala nastup u Beogradu.

- Nisam preslušala, ne znam ni o čemu se radi. Ja sve informacije dobijem od vas ili na aerodromu ili ovako kada sam negde na nastupu i hvala vam na tome. Uvek mi kažete nešto što ja ne znam, toliko sam neupućena. Dara je vragolasta i neka ona klikće šta god stigne, važno je da je ona dobre energije. Dara je dobra i pozitivna osoba - rekla je Indira Radić.