Regionalna muzička zvezda Tea Tairović danas, 24. maja, proslavlja prvu godišnjicu braka! Naime, ona se pre tačno godinu dana zavetovala na večnu ljubav dugogodišnjem partneru Ivanu, a venčanje je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke.

Iako je želja mladenaca bila da se svadba održi daleko od očiju javnosti, u prisustvu najbližih prijatelja, kumova i članova porodice, interesovanje medija bilo je ogromno.

Tea je blistala u predivnoj venčanici od čipke i kristala, dok se njen suprug pojavio u crnom smokingu.

Foto: Printksirn, Privatna Arhiva

Pevačicu je do matičara i budućeg supruga ispratio njen otac Zoran Tairović.

Dvorac u kojem je održano venčanje i zabava izgledali su kao iz bajke, kao iz holivudskih filmova, a ako je suditi po snimcima koji su procureli u javnost, zabava je bila sjajna i trajala je do ranih jutarnjih časova.

Tea, za razliku od nekih svojih koleginica, nije želela estradno venčanje, pa su se među zvanicama našle samo dve pevačice Sanja Vučić i Barbara Bobak.

Foto: Privatna Arhiva

Tea i Ivan godišnjicu proslavljaju u inostranstvu, piše Pink.rs, budući da pevačica ima dosta nastupa i koncerata, a nedavno je objavila i duetsku pesmu "Šamar" sa Dadom Polumentom, koja je postala pravi hit.

Ne propustiteStarsTEA TAIROVIĆ OKOVANA DIJAMANTIMA! U nikad provokativnijem izdanju poslala snažnu poruku: Ne zaboravite... (FOTO)
Stars"MAMA JE ZASLUŽNA ZA SVAKI NEDOSTATAK" Tea Tairović nakon godinu dana braka progovorila o svekrvi! Evo kako se slažu: Ona je...
StarsTEA TAIROVIĆ OBORILA REKORD ARENE U PODGORICI! Spektakl koji će se dugo pamtiti! Erupcija nastala kada je ovaj pevač izašao na scenu (VIDEO)
Stars"KAO DA MI JE TREBALO DUPLO VIŠE NEGO DRUGIMA DA POKAŽEM SVOJU VREDNOST" Tea Tairović o borbi za uspeh i prekretnici u karijeri: Pala sam u nesvest...
Tea Tairović venčanje Izvor: Privatna arhiva