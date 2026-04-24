Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović danas, 24. maja, proslavlja prvu godišnjicu braka! Naime, ona se pre tačno godinu dana zavetovala na večnu ljubav dugogodišnjem partneru Ivanu, a venčanje je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke.

Iako je želja mladenaca bila da se svadba održi daleko od očiju javnosti, u prisustvu najbližih prijatelja, kumova i članova porodice, interesovanje medija bilo je ogromno.

Tea je blistala u predivnoj venčanici od čipke i kristala, dok se njen suprug pojavio u crnom smokingu.

1/10 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Printksirn, Privatna Arhiva

Pevačicu je do matičara i budućeg supruga ispratio njen otac Zoran Tairović.

Dvorac u kojem je održano venčanje i zabava izgledali su kao iz bajke, kao iz holivudskih filmova, a ako je suditi po snimcima koji su procureli u javnost, zabava je bila sjajna i trajala je do ranih jutarnjih časova.

Tea, za razliku od nekih svojih koleginica, nije želela estradno venčanje, pa su se među zvanicama našle samo dve pevačice Sanja Vučić i Barbara Bobak.

1/6 Vidi galeriju Udala se Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva

Tea i Ivan godišnjicu proslavljaju u inostranstvu, piše Pink.rs, budući da pevačica ima dosta nastupa i koncerata, a nedavno je objavila i duetsku pesmu "Šamar" sa Dadom Polumentom, koja je postala pravi hit.