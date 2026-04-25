"OTVORENO MI JE REKAO DA ĆE ME UBITI AKO NE PRESTANEM DA SNIMAM" Životna priča pevačice koju su stvorili da bi uništili Lepu Brenu: Ispala sam žrtveno jagnje
Gordanu Ademov poznatiju kao Lepa Lana i Lepu Brenu su u jeku najveće popularnosti želeli da zavade. U tome nisu uspeli.
Pevačica je nedavno u razgovoru za Kurir otkrila detalje njihovog odnosa.
U to vreme se spekulisalo, a i dan danas se o tome govori da je Lepa Lana bila jedina pretnja u karijeri Lepe Brene.
"Rekao je da će me ubiti ako nastavim da snimam"
– Te davne 1983. godine snimila sam svoj prvi album “Ja sam Lana”, a za to je najzaslužniji Milutin Popović Zahar, koji me je i otkrio. On se posvađao sa Lepom Brenom i “Slatkim grehom”, prekinuo saradnju s njima, pa je kao pandan Lepoj Breni otkrio mene, a nadimak Lepa Lana nadenuo mi je pokojni Minimaks. Posle prvog albuma i uspeha koji sam doživela, povukla sam se sa javne scene, a najveći razlog tome bile su otvorene pretnje kolege koji je rekao da će ubiti i mene i moje dete ako ne prestanem da snimam albume. Taj čovek mi je otvoreno pretio, a sada kada se sretnemo, on je sav divan, čak me i zagrli. Jednostavno, nisam trpela autoritete, imam stav i karakter koji nije mogao da podnese naređenja. Sve sam prekinula i otišla u Ameriku – rekla je jednom prilikom Gordana Adamov.
"Ispala sam žrtveno jagnje"
Za Kurir, nedavno je Lepa Lana otvorila dušu i otkrila istinu o kojoj se godinama šuškalo.
- To je moja jedna tajna. Svaka ptica svojim glasom peva. Zašto bih ja imala nešto protiv tada devojke, a ja sam već imala dete i bila sam udata. Zašto bi meni smetala jedna slobodna mlada devojka koja je uspela na estradi? To su drugi ljudi uradili, ja sam ispala žrtveno jagnje u toj priči. Našli su mene jer su mislili da sam ja lepa, a da nemam pojma sa pevanjem, mislili su da ću ostaviti porodicu, ali ja sam i tada i sada znala šta hoću u životu. Sve to što se pisalo i pričalo da je Lana protiv Brene, to je bio bes jednog čoveka koji je bio protiv Slatkog greha, ali ja sam ispala žrtva.
Ima neka tajna veza
Direktno smo je upitali da li misli na Milutina Popovića Zahara koji je Lepu Lanu otkrio:
- Ne bih da imenujem. Nije on direktno učestvovao, bilo je tu mnogo drugih ljudi. Neki su bili iz tadašnje vlasti. Napravila sam haos kada sam se pojavila, svuda sam punila stadione i za to postoje dokazi. Danas je stvarno veliki uspeh da sačuvate i porodicu i da nemate mrlju u karijeri.