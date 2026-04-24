Prava španska serija dešava se u životu bivše žene muzičke zvezde Harisa Džinovića, Meline Džinović, nekada Galić, sada Arnold, i njenog novog supruga Džefrija Pola Arnolda.

Britanski milioner je pre veze s kreatorkom bio u ljubavnoj vezi s javnosti nepoznatom mladom devojkom iz Ukrajine koja mu je rodila dete. Kako Kurir saznaje, on ju je zaprosio, ali ona je njegovu bračnu ponudu kategorički odbila. S druge strane, Melina je rado pristala i izrekla sudbonosno "da".

Životni prioriteti

Pre nego što je uplovio u vezu s Melinom, Arnold je bio u emotivnoj vezi s mladom devojkom koja nije bila deo javnog života. Iz te veze rodilo se i dete, što je, prema izvorima bliskim Melini, u jednom trenutku dodatno učvrstilo njegovu želju da svoju tadašnju partnerku odvede pred oltar. Ipak, uprkos njegovim planovima i ozbiljnim namerama, do braka nije došlo.

Prema tvrdnjama našeg izvora, Arnold je zaprosio svoju tadašnju partnerku na veoma romantičan način, očekujući da će ona to prihvatiti i da će zajedno započeti porodični život na relaciji Monako - Velika Britanija (London). Međutim, usledio je neočekivani preokret jer ona je njegovu prosidbu odbila.

Razlozi za takvu odluku nisu u potpunosti poznati, ali spekuliše se da je reč o neslaganjima i različitim životnim prioritetima, kao i razlici u godinama.

Ljubavna zavrzlama

Ali sudbina je očigledno imala drugačije planove za Arnolda. U njegov život ubrzo ulazi bivša supruga Harisa Džinovića, koja je posle razvoda lutala iz veze u vezu dok se nije skrasila pored Britanca. Njihov odnos se, prema svemu sudeći, razvijao brzo i intenzivno, a ono što je zanimljivo jeste da Melina nije imala dilemu kad je u pitanju brak.

Za razliku od njegove bivše partnerke, ona je bez oklevanja prihvatila prosidbu i izgovorila sudbonosno "da".

Sklopili dogovor

- Džefrijev život nije toliko poznat javnosti jer je on postao interesantan medijima tek kad se pojavila njegova fotografija s revije na kojoj su njih dvoje bili zajedno. Melina je drugaricama govorila o njemu i sama otkrivala detalje. Tako se i saznalo da on ima buran ljubavni život. Pre godinu dana mu je mlađa dama podarila bebu, ali nije želela da se uda za njega. Sklopili su dogovor i on je obezbedio i nju i bebu. Melini to nije smetalo. Štaviše, to joj je bio znak da on brine o svojim partnerkama i našla je način da s njim ima dobar odnos - priča naš izvor, dobro upućen u život bivše žene Harisa Džinovića.