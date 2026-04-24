Kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili oglasio se na Instagramu nakon učešća na prestižnom događaju Adria Future Summit, koji je održan u Crnoj Gori, gde je podelio utiske sa susreta sa britanskom filantropkinjom Lexi Bowes-Lyon.

Mili je objavio fotografiju na kojoj pozira sa mladom humanitarkom, uz emotivnu poruku u kojoj je istakao koliko ga je susret sa njom inspirisao. U opisu objave naveo je da je Lexi deo ugledne porodice Bowes-Lyon, blisko povezane sa britanskom kraljevskom porodicom, te da je u javnosti poznata i kao rođaka Princa Vilijama i Princa Harija.

– Neverovatno i zaista inspirativno vreme sa Lexi Bowes-Lyon. Ponosan sam i srećan što takvu dušu, otvorenog srca i skromnu mladu ženu mogu nazvati prijateljem. Njena dobrota, elegancija i posvećenost važnim ciljevima ostavljaju snažan utisak – napisao je Mili.

On je dodao da je zahvalan na razgovoru i trenutku koji su podelili, naglašavajući koliko mu znače ljudi koji se bave humanitarnim radom i ostavljaju trag u društvu.

Objava je brzo privukla pažnju pratilaca, koji su u komentarima pohvalili Milijev angažman i činjenicu da je bio deo ovakvog međunarodnog događaja.

mili--1.jpg
