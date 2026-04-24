Nakon pune 23 godine zajedničkog života i braka u kojem su dobili sina Kana i ćerku Đinu, vest o razvodu Meline i Harisa Džinovića i dalje ne prestaje da intrigira javnost. Dok se modna kreatorka prošle subote, zaklela na ljubav bogatom Englezu Džefriju Polu Arnoldu Dejmu (70), o čemu je pisao Kurir, na videlo su isplivale tajne iz prošlosti.

Naime, nekadašnja dadilja, koja je svakodnevno brinula o njihovim naslednicima Đini i Kanu, iznela je pre izvesnog vremena šokantne tvrdnje o tome kako je zaista izgledao život iza zatvorenih vrata ove porodice i priznala da je razvod pevača i kreatorke uopšte nije iznenadio.

- Mene taj njihov razvod uopšte nije iznenadio, nadam se samo da su deca dobro. Od početka pratim u medijima ceo ovaj haos oko Harisa i Meline i iskreno sve vreme razmišljam o Đini i Kanu. Bili su dosta mlađi kada sam ih čuvala, ali deca su deca i sigurno im nije prijatno zbog svega. Oni su uvek bili privrženiji Harisu, Meline su se bojali i uglavnom sam ih kod nje pokrivala kada su pravili raznorazne smicalice. Doduše, meni je to od početka bilo čudno, s obzirom da je Haris često bio na turnejama, mislila sam da sa njom imaju bliskiji odnos - rekla je nekadašnja bebisiterka, a zatim dodala da je sve postalo jasno kada se i sama uverila da deca sa Melinom dnevno provedu svega sat ili dva.

- Sećam se recimo kada sam odlazila sa njima u Bečiće, jer oni tamo provode gotovo celo leto.. Mislila sam da će njih četvoro biti zajedno, a da ću ja biti u nekoj odvojenoj sobi, međutim, na moje iznenađenje, nije bilo tako. Haris i Melina su bili u jednom delu hotela, a ja sa decom u drugom. Sve vreme sam bila sa njima u sobi, budila ih za doručak, vodila na plažu, izlazila uveče u šetnje, išla sa Kanom u teretanu, pratila Đinu kada je išla da se druži sa drugaricama. Sa Melinom su se sretali samo na kratko u lobiju hotela - priseća se bivša bebisiterka Džinovića, a zatim dodaje da je ustajala prva kako bi Melini zauzela dobro mesto pored bazena, jer ona nije želela sa decom na plažu.

"Melina me je terala da joj donji veš perem na ruke"

- Harisa sam videla svega par puta, uvek se nešto našali i stalno se raspitivao da li me deca slušaju i da li je sve pod kontrolom. Melina je imala zamerke na moj stajling, pa mi je nekoliko puta nudila da me odvede u šoping i kupi mi neku "normalnu" garderobu, na šta naravno nisam pristala jer sam po ceo dan trčala sa decom i volela sam da budem ležerno obučena. Svoju garderobu nije želela da nosi u vešeraj, već me je terala da njene stvari lično perem na ruke, uključujući i gaće i komplet donji veš, i mislim da je to trenutak kada sam počela da razmišljam o otkazu. Zivkala me je za sve i svašta, i tada sam shvatila da njoj nije potrebna samo bebisiterka, već lični asistent i neko ko će joj bukvalno služiti kad god se njoj prohte - iskrena je sagovornica i dodaje da, iako na prvu izgleda tako, Melina uopšte nije tako galantna.

Đina: "Ja ću imati ugovoreni brak"

- Pre nego što smo krenuli u Crnu Goru, Melina mi je više puta naglasila da, bez obzira na roming, telefon stalno mora biti dostupan, ali uz obećanje da će račun za telefon platiti ona. Kada smo se vratili za Beograd, samo mi je rekla " Ja nemam ništa sa tim", pa sam skoro trećinu mesečne zarade potrošila na mobilni. Zbog svega sam odlučila da prekinem saradnju sa njima - rekla je bivša bebisiterka Đine i Kana, ali i priznaje da u poslednje vreme često razmišlja o njima, kao i da jedna Đinina rečenica ne prestaje da joj odzvanja u glavi.

- Nas dve smo sedele same na terasi i ja sam je zadirkivala za simpatiju iz škole, a onda smo nastavile da ćaskamo o momcima i zaljubljivanju. Tada mi je rekla "I ja ću imati ovako ugovoren brak, udaću se za nekog bogataša, a ovako ću biti sa nekim koga volim". Mislim da tu rečenicu nikada neću zaboraviti , to me je baš rastužilo - završila je svoju ispovest za bivša bebisiterka porodice Džinović za Alo.

Udala se za britanskog milionera, ali pre toga potpisala ugovor

Melina Galić prošlog vikenda udala se za milionera Džefrija Pola, a kako je Kurir pisao pre sklapanja braka, oni su napravili ugovor.

Prema informacijama do kojih smo došli, Melina je sa partnerom navodno definisala jasne finansijske okvire braka.

Kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice ima pravo da uživa u njegovom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.

Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija, ali ovakav vid dogovora nije neuobičajen kada su u pitanju brakovi u kojima je jedna strana finansijski znatno moćnija.