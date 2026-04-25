Slušaj vest

Ljubavni život Rambo Amadeus oduvek je bio obavijen dozom misterije, ironije i ličnog stava koji je krasio i njegovu muziku.

Daleko od klasičnih estradnih priča, njegove veze i emotivni odnosi retko su bili izloženi javnosti, ali su često nagoveštavani kroz stihove, intervjue i karakterističan humor. Između satire i intime, krije se priča o čoveku koji je ljubav posmatrao na svoj način — bez patetike, ali sa dubinom koja se ne otkriva na prvi pogled.

Buran ljubavni život

Njegova prva supruga, Biljana Milojević, profesorka psihologije, bila je u braku sa njim tri godine, a posle rastanka, Rambo je upoznao studentkinju nemačkog jezika Karin. Nešto kasnije ljubavni par se venčao, te su dobili tri sina. 

Bračni par se razveo 2009, posle više od jedne decenije zajednice.

kzn-praznik-mimoza-11012023-0065.jpg
Foto: AntonioAhel/ATAImages

O svom razvodu u javnosti nisu pričali, tek nešto kasnije otkrili su detalje preokreta.

‒ Žena i ja smo se sudski razveli, ali smo se odmah, tri-četiri dana posle razvoda, pomirili. Od tada živimo u vanbračnoj zajednici, tako da su naš razlaz, pa ekspresno pomirenje, ostali daleko od šire javnosti ‒ govorio je Rambo u jednom intervjuu, piše "Hello".

Vanbračna zajednica nije opstala

Poslednjih nekoliko godina njegova bivša žena živi sa beogradskim zlatarom Lazarom Žarkovićem o čemu je prvi pisao Kurir.

Upoznali su se pre nego što su otpočeli vezu jer su Rambo i Lazar bili kumovi.

Rambo Amadeus Foto: Boba Nikolić, ATA images, Profimedia

Podsetimo, pre nekoliko godina, mediji su pisali o navodnoj prevari muzičara sa jednom medicinskom sestrom, a njegova supruga tada nasmejala sve komentarom.

- Ono što sigurno znam je da je u svakom slučaju podnošljivije saznanje da se radilo o medicinskoj sestri, nego o načelniku klinike. Pošto bunde ne nosim, verovatno bi tri slobodna vikenda ili sedmodnevni aranžman u Berlinu poslužili kao bolje rešenje - rekla je Karin tada.

screenshot-44.jpg
Rambo Amadeus.jpg
Rambo Amadeus na Sarajevo film festivalu
rambo bajaga.jpg

