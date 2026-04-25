Slušaj vest

Najnoviji incident u rijalitiju „Elita“ dogodio se kada je došlo do agresivnog ponašanja i nasrtaja Luke Vujovića na Nenada Macanovića Bebicu.

Ovakvo ponašanje u Beloj kući se ne toleriše, pa je produkcija odmah reagovala. Zbog fizičkog okršaja, Luka je najstrože kažnjen.

- Luka Vujović je, odlukom Velikog šefa, kažnjen oduzimanjem mesečnog honorara - saopšteno je.

Podsetimo, svim učesnicima „Elite 9“ jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Ostao bez dinara

Ipak, pojedini takmičari i dalje ne uspevaju da obuzdaju svoj temperament.

Produkcija je otišla i korak dalje, pa su na imanju istaknuti plakati koji svakodnevno podsećaju učesnike na to šta je dozvoljeno, a šta nije.

Luki je ovo još jedna u nizu velikih kazni, te je tako sigurno da je ostao bez dinara.