"NIKADA NI JEDNU PLASTIČNU OPERACIJU NISAM IMALA" Bojana Lazić nekada je izgledala potpuno drugačije, pogledajte slike sa početka karijere (FOTO)
Bojana Lazić danas se ubraja među zapaženije TV voditeljke, a njen izgled često izaziva pažnju javnosti, posebno muške publike.
Gostujući svojevremeno u emisiji „Magazin In“, otkrila je i zanimljiv detalj iz prošlosti – da je ponela titulu mis Crne Gore i predstavljala svoju zemlju na izboru za mis Srbije i Crne Gore pre gotovo dve decenije.
Negira plastične operacije
Kako je tada ispričala, još od mladosti bila je okružena lepim ženama, od kojih je učila šta znači negovati izgled i kako ga predstaviti na pravi način.
Ipak, uprkos tome što je sa 17 godina bila u odličnoj formi, priznaje da joj je samopouzdanje tada bilo veoma nisko.
Danas, kako kaže, ima mnogo više sigurnosti u sebe, prihvatila je svoje nedostatke i poradila na onome što je mogla da unapredi, zbog čega se oseća bolje nego ikad.
- Nikada nijednu plastičnu operaciju nisam imala, iako mi mnogi ne veruju. Ali naravno nisam protiv njih, čak sam uvek za to da se koriguje sve što nekome smeta u granicama normalne. Nega pre svega je najvažnija. Korigovala sam u usne hijaluronom i za sada nemam ništa drugo u planu - rekla je Bojana jednom prilikom.
Bila u braku sa glumcem
Bojana Lazić, voditeljka emisija "Premijera - Vikend specijal" i "Pinkove zvezde" na Pinku, iza sebe ima brak s glumcem i voditeljem Žarkom Lazićem, sa kojim ima sina. U odličnom su odnosu, međutim krah njihovog braka bio je, po svemu sudeći, prožet problemima i brojnim sumnjama.
Bojana je jednom prilikom gostovala u emisiji Ognjena Amidžića, koji joj je preneo pitanja gledalaca sa Instagrama, a jedno se ticalo i njenog braka. Naime, gledaoce je zanimalo da li ju je Žarko varao, na šta je Bojana priznala:
- Verovatno! Šalim se... Ognjen nas je čak i upoznao. Da li me je varao? Da sam ga uhvatila, ne, ali mislim da da. Ja ne verujem ništa muškarcima - iskrena je bila voditeljka.
"Ona je uvek žena mog života"
Žarko Lazić je nedavno progovorio o bivšoj partnerki i otkrio da će ona uvek za njega biti broj jedan.
- Ona je moja bivša žena, ona je prelepa, prezgodna, drugačija, jedinstvena. Ona je uvek žena mog života. Sin više sluša mamu. Ko je blaži u vaspitanju? Mi imamo jednake mere, pravimo kompromise. Nije mnogo trošila kada je bila sa mnom - ispričao je Žarko nedavno, čime je postideo svoju bivšu.