Nakon uspešne promocije, Anđela Ignjatović Breskvica obratila se medijima i govorila o kolegama i aktuelnim dešavanjima na estradi, osvrnuvši se i na spekulacije o odnosu sa slovenačkim košarkašem Lukom Dončićem.

Pevačica je tom prilikom otvoreno progovorila i o koleginicama za koje tvrdi da su joj u pojedinim trenucima karijere podmetale nogu.

"Koleginice su mi podmetale nogu"

Anđela je, inače, poznata po tome da emocije ne iznosi u javnost, ali sada je otvoreno pričala i o tome.

- Ja sam prezadovoljna kako je sve ispalo i reakcijama ljudi koji su bili na promociji. Bilo je poteškoća, ali sve se to zanemari. Porodica je pesme čula prva, oduševljeni su, tata je najglasniji. Skrenuo mi je pažnju na neke stvari za koje misli da nisu dobre za mene. Presrećna sam, ali nećete me nikad videti da plačem.

- Istina je da su mi mnoge koleginice podmetale nogu, ništa ne može nešto preterano da me pomeri sa mesta. Nepravda može da me pomeri sa mesta, ali ja se kontrolišem. Mislim da nikada nisam bezobrazna, ali mislim da bi češće trebalo da budem. Mnogo sam spremna da trpim zarad lepote i posla. Kada je posao u pitanje ne žalim para" - rekla je Breskvica, a potom progovorila o povezivanju sa Lukom Dončićem.

O Dončiću

- Nismo se sreli, to su sve neke priče, sve mi je smešno. Mene to zaista ne zanima, ali da mi je drago, da neko ko je tako uspešan kao on, zna ko sam ja - zaključila je Breskvica.

Raskinula posle pet godina

Naime, Breskvica je raskinula je petogodišnju vezu sa dečkom Nemanjom. Njih dvoje su ušli u vezu posle raskida sa Mihajlo Veurovićem. Nemanja se nije pojavio na njenoj promociji albuma. Takođe, već duze vreme ga ne pominje ni u intervjuima ni na društvenim mrežama. Ono što smo takođe saznali jeste da se iselila se iz zajedničke kuće.

Tim povodom Andjela je dala komentar za Kurir.

- O privatnom životu ne govorim. To je poznato. Na ovu temu neću govoriti ni sada ni ubuduće - rekla nam je Breskvica na promociji.

Pevačica se okrenula poslu i novim projektima. A kako smo nedavno saznali, ni komšije ih ne viđaju zajedno i da je svako krenuo na svoju stranu.

Iako su delovali skladno i da sijaju od ljubavi, ispostavilo se da je pevačica na ovu priču stavila tačku.

Luka raskinuo veridbu

Košarkaš Luka Dončić, nedavno je raskinuo vezu sa dugogodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes.

Slovenački mediji danima su pisali o ovoj temi. Luka Dončić je najpopularnija ličnost u Sloveniji, a kada je Anamarija Goltes izbrisala sve zajedničke fotografije sa društvenih mreža, bilo je jasno da se nešto dešava između njih dvoje.

Luka lajkuje Breskvicu

Slovenački mediji zamerali su Luki Dončiću što mesecima nije lajkovao nijednu objavu Anamarije Goltes, dok je bio izdašan kada je u pitanju srpska pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, primetili su novinari portala Žurnal24.

Ovo je Lukina bivša verenica:

Američki mediji sa druge strane mesecima su povezivali su Luku Dončića sa kolumbijskom pevačicom Kerol Dži, ali i sa američkom starletom Kim Kardašijan.

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić nije komentarisao glasine vezano za kraj ljubavi sa Anamrijom Goltes, kao i pisanje medija o povezivanju sa drugim ženama.

Kako su se i Breskvičin i Lukin raskid dogodili u bliskom periodu, ostaje nam da pratimo kako će se dalje ova priča odvijati. Da li je u pitanju prava romansa, ili samo spekulacije - saznaćemo.

