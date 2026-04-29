Ana Sević i njen suprug Danijel raspolažu voznim parkom čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 400.000 evra.

Njihovi luksuzni automobili često su u centru pažnje javnosti, a svaki od njih simbolizuje prestiž i sofisticiran ukus.

Pevačica iz braka sa Danijelom Nedeljkovićem ima dvoje dece, dok sa Darkom Lazićem ima ćerku Lorenu. Porodica vodi skladan život, često putuju na egzotične destinacije, a žive u elitnom naselju na Bežanijskoj kosi. Da uživaju u visokom standardu, potvrđuje i izbor automobila koje poseduju.

Kako su ranije zabeležili domaći mediji, Ana i Danijel viđeni su u svojim skupocenim četvorotočkašima čija ukupna vrednost dostiže pomenutu cifru. Među njima se izdvaja luksuzni mercedes G klase, čija cena, u zavisnosti od opreme, može dostići oko 250.000 evra.

Pored toga, u njihovoj garaži nalazi se i još jedan mercedes, ovoga puta električni model EQS 580, za koji su, prema navodima medija, izdvojili približno 150.000 evra.

Odrasla bez oca

Ana Sević danas uživa u toplini porodičnog života i brižnom odrastanju svoje troje dece, kojima pruža puno ljubavi i pažnje.

Ipak, malo ko zna da pevačica u detinjstvu nije imala očinsku figuru.

Naime, Ana je odrasla samo uz majku Danijelu, a dugo vreme nije znala ko joj je otac. Svog oca, Vidana iz Užica, upoznala je tek kada je postala odrasla devojka, u periodu dok je učestvovala u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Susret s njim, kako je kasnije otkrila u intervjuima, bio je emotivan i pomalo težak, ali je doprineo tome da konačno oseća povezanost koju joj je u detinjstvu nedostajala.

Ana često ističe koliko joj je sada važno da svojoj deci pruži sigurnost i ljubav koja joj je nekada falila, i kako želi da oni nikada ne osete prazninu koju je ona sama osećala u detinjstvu.

- Ana i njen otac Vidan se dvadeset godina nisu ni poznavali, niti su imali ikakav kontakt. Njena majka je kao mlada za trudnela s Vidanom i još dok je Ana bila beba, njih dve su se preselile u prestonicu. Pričalo se da je to dete Vidanovo, ali niko ništa nije mogao da potvrdi, jer je to bila samo usputna veza i vremenom se sve zataškalo. Danijelu su mnogi krivili što će joj dete rasti bez oca, zato je ona odlučila da se brže-bolje udalji od svega. Otpočela je novi život u Beogradu i uskoro se udala - pričao je svojevremeno izvor blizak porodici Ane Sević.

Danas, otac i kći imaju odnos kao da su oduvek bili zajedno. Ana se druži i sa svojom polusestrom Majom, koju je Vidan dobio u braku s drugom ženom.

- Ana i Maja veoma liče. Na prvi pogled se vidi da su sestre. Komšije su i ranije isticale koliko su jedna drugoj nalik, ista je to krv. Njih dve su u odličnim odnosima, baš su bliske i svakodnevno se čuju otkriva izvor.

