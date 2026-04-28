Toma Panić u potpunosti se posvetio muzičkoj karijeri svoje partnerke Nadežde Biljić, sa kojom je započeo vezu pred kamerama „Zadruge“ i kasnije dobio sina Longa. Iako je Nadežda u jednom trenutku donela odluku da se povuče sa javne scene, ubrzo se predomislila i vratila muzici.

"Nastao je novi trend..."

Toma se nedavno oglasio na Instagramu, poručivši da mnoge kolege i koleginice pokušavaju da je oponašaju – kako u karijernim potezima, tako i u stilu.

Dodao je da brojni žele da liče na njegovu suprugu, pa zato kopiraju i njen autentični stajling, za koji je, kako ističe, upravo on zadužen.

"Samo da obratimo pažnju na nekoliko stvari. Od kako je Nadežda izjavila da nije deo estrade odjednom je nastao trend da ostali nisu deo estrade i odjednom se ne druže a do juče dizali jedni druge u nebesa. Od kako sam počeo da se bavim Nadeždinim stajlingom i počeo da forsiram odela i diskretniji s*ksipil odjednom su svi počeli sa istim stajlingom a do juče sve polugole–kičeraj", počeo je on i dodao:

"Kradu joj repertoar"

"Kada sam počeo sa PR-om udate i porodične žene što je činjenica i realnost, odjednom imamo istu priču i sa drugima. Sve što negde objavimo kako Nada peva to vidimo da žele da oponašaju. Kradu joj repertoar itd. Dragi ljudi, ne radi se to tako jer je smešno i kratkotrajno! Svaka ličnost je za sebe, naš šablon rada je realan i nema laži! P. S. Sa druge strane drago mi je za sve ove činjenice jer je potvrda da smo na pravom putu, na putu istine i kvaliteta. I da ne zaboravim, Nadežda je jedna jedina!", poručio je on bez zadrške.

"Ne znam odakle ljudima da ja nemam"

- Ne tangiraju me komentari uopšte. Prenose mi ljudi sve i svašta. Ne znam otkud ljudima da ja nemam nešto i ko me je predstavio tako. Neki učesnici u rijalitiju, koliko znam, nemaju ni svoj auto... Ja sam neko ko je od starta imao i svoj auto i svoj dom, kuća u Svilajncu je na moje ime. Ne znam odakle ljudima da ja nemam?! Ja nisam ni buržuj, ni milioner, ćao! Ja se nikada tako nisam ni predstavljao... Ali odatle je potekla priča da ja njoj uzimam, jer navodno nemam... - govorio je Toma i dodao:

"Bolje da sam iritantan nego da me žale"

- Kada smo počeli Nadežda i ja, nisam želeo da radimo zajedno upravo zbog toga. Mnogo pevačica radi sa mužem, ali to se ne spominje. Kome ja da se dokazujem?! Osam meseci nisam mogao da dokažem da sam maneken... Hajde Boga ti... Uvek taj Toma nešto... Ne znam da li je to neka karma, ne znam. Kada nešto prljavo ubaciš u vodu, ona postane mutna. Kada si ti u mulju, daviš se i nikako da isplivaš. Moguće da je to moja trenutna situacija, to je život. Nekima sam iritantan i nemam problem sa tim. Znam ko sam i kako sam počeo. Niko ne zna istinu, a to je da sam sa ocem sa deset godina radio parket. Radio sam od ujutru sa njim, ali ja nemam potrebu sad to da kitim, da se dokazujem, da pričam koliko para imam, koji auto vozim. Mnogi ljudi ne znaju, ko me je to pa pitao, gde sam to mogao da kažem?! Bolje da sam iritantan nego da me žale... Kao mali, ustanem u sedam, idem sa ocem da radim, kad završim odem pod tuš, pa odem na bazen i pijem pićence, a oni nemaju za kiflu - govorio je Toma.