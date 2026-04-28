"ODGRIZAO JE ČOVEKU RUKU, A PARČE MESA PLJUNUO" Vanesa Šokčić o incidentu sa nastupa koji nikada neće zaboraviti: Imate raznih budala...
Vanesa Šokčić jednom prilikom govorila je o karijeri i nastupima koje nikada neće zaboraviti.
Pevačica je priznala šta je njeno najgore iskustvo, te je otkrila detalje incidenta.
"Čovek je odgrizao ruku i parče mesa..."
- Najgore što sam videla je da je čovek odgrizao čoveku ruku, ovde, parče mesa i pljunuo, eto. To je najgore što sam videla. Kod njih je od najveće lepote do, evo, ovoga, da neko nekom odgrize i pljune parče mesa - zatekla je sve u "Pretresu", na televiziji "Hype".
Vanesa je otkrila i šta se lično njoj dogodilo.
- Imate raznih budala... Sećam se, toliko mi je ružno da pričam o tome. To je komšija, bolesnik, što je hteo da otme nešto što nije njegovo, mislim da otme naše, eto - objašnjavala je Vanesa, misleći na kuću i plac.
"Nisam se nikada uplašila za svoj život"
Vanesa se nedavno prisetila jedne situacije koju i dan danas pamti do detalja.
- Nisam se nikada uplašila za svoj život. Nisam nikad imala problem kada sam pevala na proslavama, ali se desio problem na gostovanju u diskoteci - rekla je pevačica na Grandu jednom prilikom, a potom situaciju opisala do detalja.
- U Nemačkoj smo pevale Milena Plavšić i ja i upali su unutra i vikali „Lezite, pištolji…“. Ležale smo ispod stola jedno petnaest minuta i onda su odveli gazdu (smeh).
Novi posao
Vanesa je otkrila čime se bavi zadnjih godina pored pevanja:
- Ja sam u upravnom odboru ženskog fudbalskog kluba Crvene Zvezde, i često sam sa mojim devojkama koje podržavam i radim sve da im pomognem, te ne pevam toliko često - rekla je Vanesa i otkrila da je napravila svoj estradni tim:
Ovako je nekada izgledala:
- Ja bih bila špic, Ćana bi bila na golu, Zlata na odbranu, da odbrani sve nas. Mi se družimo godinama, i to je jako lepo, dok je Đani živeo na Mirijevu, on je uvek kupio Zlatu i Mene i nazivao nas Lokice sa Mirijeva - rekla je Vanesa.