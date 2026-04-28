Boban Rajović vredno radi na pripremanju novih pesama. On je pred medijima govorio o projektima, novcu koji ne žali kada je karijera u pitanju, ali i supruzi koja je prvi put došla da podrži neki njegov projekat.

Pevač je rekao da su ga možda mnogi otpisali, ali da je on spreman da se vrati na estradu jači nego ikada.

- Dugo nisam objavio album, sada sam pripremio četiri nove pesme. Dana snimamo pesmu koju bih ja nazvao: "Sad sam se opametio", još se nisam odlučio za naziv - rekao je on, pa poručio da smatra da se i u privatnom životu opametio.

- Mogu da kažem to konačno, definitivno sam se opametio. Pre godinu dana sam započeo drugo poluvreme života i karijere, sazrevamo iz dana u dan i mislim da bi neke stvari trebalo pametnije da radim. Ako su neki mislili da sam otpisan, nisam. Tek krećem da budem najjači.

"Sin vodi računa o novcu"

On nam je rekao da je supruga veliki kritičar, a otkrio je i ko raspolaže novcem u njihovoj porodici.

- Supruga je veći kritičar, mislim da je ovo prvi put da je na snimanju mog spota. Bilo joj je dosadno jer je sama kod kuće, Andrija je u Majamiju, ja sutra idem tamo. Anđela je danas zamenila Andriju i bila je sa mnom na snimanju spota, pa je pozvala mamu da prisustvuje - rekao je Boban koji novac ne žali.

- Uloženo je dosta novca, energije i truda. Mislim da je ovo pesma u koju sam najviše uložio od 2010. godine i imam osećaj da će ovo eksplodirati i postići veliki uspeh. Meni se definitivno vratilo sve. Bio sam u debelom finansijskom minusu, verovao u sebe i onda je došla pesma "Usne boje vina" i sve se vratilo.

Kada je reč o finansijama, priznaje da u štednji nije dobar kao u tome da novac zaradi.ž

- U poslednje vreme Andrija vodi računa o finansijama. On je jako odgovoran, skroz smo drugačiji. Kod mene pare ne mogu da stoje u džepu, ja odmah vadim novac i trošim. Njegova mama isto. On računa, mama slaže novac, a ja ga donosim.

Kada je u pitanju konkurencija, rekao nam je:

- Bio je period 2007. godine kada sam ja imao hit "Usne boje vina", Dado Polumenta je imao "Ljepša od noći" i tada smo mi bili zdrava konkurencija jedno drugom. On se kasnije sklonio i onda sam mu poslao poruku pre dve godine kada sam ja i dalje punio klubove: "Vrati se Dado molim te, treba mi konkurencija" - govorio je pevač za Blic.

