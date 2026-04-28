Beograd je bio domaćin svečane promocije Balkan Youth Fest-a, spektakularnog festivala koji ovog leta putuje kroz Srbiju.

Balkan Youth Fest 2026 obeležiće energični nastupi najpopularnijih izvođača iz regiona u više gradova: Čačak, Užice, Zrenjanin, Vranje, Kraljevo, Kragujevac, Požarevac, Smederevsku Palanku, Smederevo I Vršac - a u jednom od tih gradova će nastupati Tropiko bend, Magla Bend, Mia Borisavljević, Anabela, Trike Fix, Dara Bubamara, Ivana Boom Nikolić, Tamara Milutinović, Katarina Živković I mnogi drugi.

U okviru festivala, posebno se ističe program YouthStars, koji pruža priliku mladim umetnicima da zakorače na veliku scenu. Ovogodišnjih četvoro izabranih zvezda su: Ema Novaković, Marijo Jovanović, Ena Gogić I Đorđe Jovanović. Njihovi talenti oduševili su publiku i na konferenciji, a očekuje se da će svojim nastupima dodati još više sjaja ovog leta.

Prošlogodišnje članice Youth Stars-a Iva Grujin i Katarina Stojković predstavile su svoje nove dve pesme u okviru projekta “StarsSound - potpis naše generacije”, koji potpisuje izvršni producent Nikola Lazić: “Indigo” I “Hej, hej”. Njihov rad I posvećenost samo dokazuju koliko ovaj festival može da bude odskočna daska za karijeru – a publika će uskoro imati priliku da uživa u njihovim novim singlovima! Pored njih, Anastasija Rilak, Anđela Temeljković I Sara Simonović su takoðe u okviru projketa “StarsSound - potpis naše generacije” predstavile su svoje prve numere javnosti “Biram slobodu”, “Dokaz” I “Do zore”.

Balkan Youth Fest okupio je veliki broj javnih ličnosti, kao što su Sale Tropiko, Ivana Boom Nikolić, Goca Tržan, Princ od Vranje, Mia Borisavljević, Anabela Atijas, Ruža Rupić, Ivan Gavrilović, Trike Fix, Tamara Milutinović I mnogi drugi.

Balkan Youth Fest je više od muzičkog događanja - to je pokret mladih koji slavi kreativnost i zajedništvo. Ne propustite priliku da budete deo ovog fenomenalnog leta koje ćemo pamtiti!

