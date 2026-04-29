Slušaj vest

Takmičarka Sara Novčić poznata je kao jedna od najvedrijih učesnica u „Zvezdama Granda“, ali se iza osmeha koji je ponela na snimanje krila jedna mnogo ozbiljnija priča. Naime, iako je na sceni delovala raspoloženo i energično, ona je otkrila da je na snimanje stigla uprkos zdravstvenim problemima, i to pravo iz Urgentnog centra.

Pevačica nije bila jedina koja se suočila sa narušenim zdravstvenim stanjem. Njen duelista i ona su se razboleli samo dva dana pred nastup, zbog čega su zajedno morali da potraže medicinsku pomoć.

O ovim neočekivanim okolnostima, Sara je ispričala:

- Spremna sam da pokidam i da prođem dalje. Jutros smo moj duelista i ja išli u urgentni centar da primimo inekcije. Razboleli smo se dva dana pred nastup, tako da smo zajedno primili terapiju - rekla je za Grandonline, pa nastavila

Uprkos teškom jutru, Sara je pokazala pozitivan duh i kroz osmeh bacila šalu koja je nasmejala sve prisutne. Priznala je da bi volela da postane snajka pevača Dragana Kojića Kebe, a on je sa oduševljenjem prihvatio igru.

- Ne mora Igor. Ako ima neko u familiji za ženidbu, nek se javi - poručila je Sara.

Keba je na ovu njenu ponudu spremno odgovorio:

- Ima bre, kako nema.

Inače, Igor Kojić nakon razvoda već ima novu devojku.

1/5 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pokazao je na Kebinom koncertu

Sin folk pevača Dragan Kojić Keba,Igor Kojić ponovo je srećan u ljubavi. Nakon kratkog i burnog braka sa Sofijom Daćić, koji je potrajao svega nekoliko meseci, Kojić je uplovio u novu emotivnu priču.

Prvi put je primećen u društvu nove izabranice još u oktobru, kada se pojavio na koncertu svog oca. Iako su tada zajedno privukli pažnju publike, Igor je vešto izbegavao pitanja o njenom identitetu.

Folker Dragan Kojić Keba govorio je o potencijalnoj trećoj snajci, odnosno novoj devojci sina Igora. Naime, na njegovom koncertu je bila Igoreva devojka, a pevač je otkrio da li ju je upoznao.

- Jesam, ne znam ja šta će da bude tu. Lepa je devojka, iskreno da kažem. Da li će biti snaja, Igor odlučuje o tome, ali mi se stvarno sviđa kao osoba, kompletno i spolja i iznutra. Do Igora je, ne bih da se mešam. Nikada se nisam mešao u njegove izbore. Ako bude to što si rekla (snaja), to će biti njegov treći brak. Pa šta je problem - prokomentarisao je Keba.

1/9 Vidi galeriju Igor Kojić sa novom devojkom Foto: Printsceen/Instagram