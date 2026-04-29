Nekadašnja pevačica Magla benda, Tijana Milenković odlučila je da malo zapreti jačem polu i to onako kako najbolje ume, kroz pesmu.

Tijana je objavila novu pesmu “Bolje bi ti bilo” u kojoj je otpevala sve ono što većina žena misli. Ona je već napravila pometnju na društvenim mrežama i dame neprestano šeruju njen novi hit.

Za ovu pesmu, pevačica je snimila i spot u kojem se pojavljuje i njena ćerka Tara koja je angažovala i svoje drugarice.

Interesantno je da je pevačica napravila saradnju sa bardom narodne muzike, Bekijem Bekićem, koji je stao iza jedne moderne pesme i na čijoj je digitalnoj platformi Tijana objavila numeru “Bolje bi ti bilo”.

Tijana Milenković Foto: Ivana Jović

- Izuzetno sam ponosna na ovaj projekat. Za pesmu “Bolje bi ti bilo” sama sam radila muziku i tekst i konačno sam se iskazala kao kompletan umetnik. Radila sam je u saradnji sa Emirom Zukićem u studiju Dženana Lončarevića. Napravila sam jednu pozitivno preteću pesmu, a žene su me baš podržale zbog čega mi je posebno drago - kazala je Tijana.

