Sofija Milošević boravila je prethodnih dana u Beogradu, gde je snimala kadrove serije "Krunska 11", u kojoj glumi, a sreli smo je i na nekoliko gradskih događaja.

Naš paparaco uslikao je manekenku i dizajnerku u jednom lokalu na Dorćolu, gde je sedela sama u ranim jutarnjim časovima.

Ona je doručkovala, a u trenutku kad smo naišli gledala je u svoj mobilni telefon. Sudeći po izrazu lica, ono što je videla nije je baš obradovalo.

Sofija je poznata kao neko ko jako vodi računa o svom izgledu, pa je tako bilo i ovog puta. Za doručak u blizini stana gde živi izabrala je crno od glave do pete, a posebno su bili interesantni detalji - tašnica i baletanke.

U pitanju su modeli brenda "šanel" iz nove kolekcije. Cena tašnice je 5.200 evra, dok je na nogama imala dvobojne baletanke u bordo i roze boji od 960 evra.

Verenica Luke Jovića je pogled od radoznalih ljudi skrivala ispod velikih sunčanih naočara, a nakon što joj je došao prijatelj, oni su se uputili ka njenom butiku u centru grada.

Podsetimo, Sofija je nedavno u intervjuu za Kurir istakla da joj ne smeta što su žene ljubomorne na nju i da ima apsolutno poverenje u svog verenika Luku.

- To je zato što meni nikad niko nije predstavljao problem. Nikad nisam gajila nikavu vrstu negativnih emocija prema bilo kome. Nikad nisam bila ljubomorna ni na koga i meni je toliko drago zbog toga. Mislim da kad imaš pozitivne emocije, može samo pozitivno da ti se vrati. Luka ne izlazi nigde. On je osoba koja najviše od svih ljudi sedi kod kuće i bukvalno ne izlazi. On to ne voli i njega to ne ispunjava. Ne pije uopšte. Mogu mirno da spavam što se toga tiče - rekla nam je Miloševićeva.

