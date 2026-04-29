Slušaj vest

Doris Dragović jedna je od najpoznatijih pevačica iz nekadašnje Jugoslavije, a malo ko zna da joj u lično karti piše potpuno drugo ime.

Pravo ime pevačice koja već decenijama širom regiona osvaja publiku svojim pesmama je Dorotea Budimir.

Doris je bio samo nadimak koji je kasnije postao i umetničko ime pevačice koja je svojim glasom razbijala sve barijere.

Razlog nije bio hir, ni pomodarstvo, već svesna odluka da izgradi umetnički identitet koji će biti upečatljiv, lako pamtljiv i, što je njoj lično bilo najvažnije, drugačiji.

U nekoliko intervjua priznala je da joj je ime Dorotea zvučalo previše ozbiljno za muzičku scenu na koju je stupila kao veoma mlada.

- Doris je bilo jednostavnije, zvučnije, a opet dovoljno posebno. Nisam želela da budem kliše, ni po imenu, ni po izgledu, ni po muzici - izjavila je pevačica jednom prilikom.

1/10 Vidi galeriju Doris Dragović na Evroviziji 1986 Foto: Printscreen/Youtube

1/10 Vidi galeriju Doris Dragović Foto: Printscreen Youtube/ Doris Dragović (Dorotea Budimir), Printscreen/Youtube, Dragan Kadić

Inače, Doris je godinama govorila kako je zapravo veoma stidljiva, te joj nimalo ne prija status dive, ali jasno je zašto je isti dobila.

- Razumem to da ljudi traže nekakvu svoju ekspresiju da traže način da izraze nešto što možda osećaju pa onda će nekad takva titula biti ili etiketa međutim ono što je meni mnogo važnije od istih tih ljudi je ta dobra priča, ta cela energija, to svetlo koje i mene obasja ma koliko bili od mene - ispričala je Doris jednom prilikom.

23 pevača koristi lažna imena

Dok su neke estradne zvezde promenile ime samo radi lakšeg prepoznavanja u javnosti, druge su to učinile i zvanično, menjajući ga u ličnim dokumentima.

Među njima je i Lepa Brena, rođena kao Fahreta Jahić, kasnije Živojinović, koja je postala prava muzička ikona regiona. Slična sudbina je i Dari Bubamari, koja je zapravo Radojka Adžić, dok se Ana Bekuta krije iza imena Gordana Nadežda Polić.

Neki izvođači su jednostavno skratili svoja imena za scenu - tako se Milojko Kitić predstavlja kao Mile, a Edin Dervišhalidović je odlučio da zadrži ime svoje grupe "Merlin" koju je osnovao osamdesetih, te je solo karijeru nastavio kao Dino Merlin.

Zanimljivo je i da je Mina Kostić promenila ime i prezime sa 19 godina, njeno pravo ime je Minira Jašari. Tina Ivanović, koja je u početku karijere nastupala kao Lepa Rada, zapravo se zove Radmila. Popularna Maja Marijana je, kako stoji u dokumentima, Marijana Radovanović.

Nadimci takođe igraju značajnu ulogu - pevač poznat kao Šeki Turković, "Poslednji boem", rođen je kao Šućro. Izvorinka Milošević, poznata izvođačica vlaške muzike, u stvari nosi vlaško ime Funtinjora Funta Lunga, dok je Olja Karleuša u privatnom životu Olgica.