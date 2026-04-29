Pevačica Danica Balabanović pre nekoliko godina doživela je stravičnu saobraćajnu nesreću, kada su svi mislili da je mrtva.

Ona je bila u komi 45 dana, a iz svega ju je spasila njena baba.

Naime, žena je shvatila da je Danica topla ispod pazuha, nakon čega se menja ceo tok priče.

To se desilo neposredno nakon što su je proglasili mrtvom. Pevačica je ispričala stravičnu priču otkrivši kroz šta su prolazili ona i njena porodica u to vreme.

- Svi su obukli crninu, crnu garderobu i trebalo je da prepoznaju telo, zato su i pozvani. Ja sam tad bila 8 sati i dva minuta mrtva. Skočni zglob mi je bio otkinut. Moja majka nije mogla da se bori. Moja majka je bila jako labilna žena, zbog svog života i tako dalje. Ćale je stisnuo zube, muškarac kao muškarac, ali baka nije odustajala, pustili su je da se oprosti sa mnom. Ona mukica počne da me ljubi od nogu ka gore i shvati da sam vruća ispod pazuha - počela je ona svoju ispovest.

Pevačica je otkrila kako je njena baka bila ta koja je shvatila da njenoj unuci ima pomoći i da još uvek postoji nada.

- Govorila je "Dete je živo, dete je živo". Baba odlepila, nisu mogli da je smire, rekla je "daću ti šta hoćeš samo da je pipneš" i ona me žena pipne, glavna sestra na ortopediji i kaže odmah reanimacija, stetoskop, gore, dole i iz trećeg puta me vrate - rekla je pevačica.

Danica je otkrila kako je čak 45 dana bila u komi. Težak period kroz koji su prošli i ona i njeni najbliži prebrodila je uz veliku snagu i volju kao i podršku najbližih koji su sve vreme bili uz nju. Pevačici su lekari predočili da će biti invalid, međutim ona je sve demantovala svojim oporavkom koji je tekao brže nego što su lekari predviđali.

- Lekari su mi rekli da ako uspem da hodam uz pomoć štaka da budem presrećna. Iz bolnice sam izašla 6. septembra i uz uporne vežbe i Božiju pomoć, već sam pevala za Novu godinu - ispričala je Danica Balabanović jednom prilikom.